Kärnten Werbung hat „Italientief“ überwunden

Kärnten hatte jahrelang mit sinkenden Gästezahlen aus Italien zu kämpfen. Eine auf drei Jahre angelegte Werbeoffensive der Kärnten Werbung hat nun offenbar eine Trendumkehr bewirkt. Heuer scheint mit einer Sonderausgabe zu Kärnten in der Zeitschrift „Meridiani“ ein Werbecoup geglückt.

Die Carinzia-Ausgabe der Zeitschrift Meridiani ist die erste seit zehn Jahren, die zu einem „Österreich-Thema“ erscheint. Es sei der Kärnten Werbung gelungen, mit dem Thema „Slow Food“ das Interesse der Zeitschriftenmacher zu wecken.

Kärnten - ein „Shangri La“ für Gourmets

Als „Shangri La“, also „Paradies“ für Gourmets werden das Lesachtal und das Gailtal porträtiert. Brot backen, Imkern, Bier brauen oder Speck räuchern - all das erfülle die Sehnsucht der Gäste nach dem Ursprünglichen, sagte Christian Kresse, Chef der Kärnten Werbung: „Wir können ein sehr kaufkräftiges, Natur- und Kulinarikinteressiertes Publikum nach Kärnten ziehen und das beweist, das man mit ansprechender und langfristig ausgelegter Angebotsentwicklung wirklich neue Gästeschichten ansprechen kann - auch solche, die man über Jahre verloren hat.“

Italiener wollen „Aktiv Urlaub light“

Auf den 150 Seiten der Zeitschrift geht es quer durch ganz Kärnten: dem Eislaufen am Weißensee, der Geschichte der Wörthersee-Villen oder dem Harley Davidson Treffen sind Artikel in „Meridiani“ gewidmet. Für Kärnten zu begeistern seien italienische Gäste mit ganz anderen Dingen als etwa Deutsche, sagt Kresse. Der Italiener bevorzuge den „Aktiv-Urlaub light“: „Das heißt, kürzere Wanderungen, kürzere Radwege, das Thema ‚Alpines Kulinarium‘ steht ganz besonders im Mittelpunkt und natürlich auch Urlaub mit der Familie in den Bergen in einer intakten Natur.“

Dreijährige Werbeoffensive mit Kino-Werbespots

Zusätzliche 500.000 Euro investiert die Kärnten Werbung in die dreijährige Werbeoffensive in Italien, vor allem im Veneto, Emilia Romana, der Lombardei und in Rom wird geworben. Hier wegen der attraktiven Zugverbindungen nach Villach, so Kresse. Sieben Kärntner Regionen und 18 Beherberungsbetriebe sind beteiligt, es könnten aber mehr sein, meint Kresse. „Der italienische Markt ist sehr nahe. Entscheidend ist, dass man sich den Bedürfnissen dieser Gäste anpasst und hier gibt es absolut große Chancen für den heimischen Tourismus.“

Von Mai bis Juni werden in 800 italienischen Kinos Werbespots über Kärnten gezeigt, die 1,5 Millionen Italiener erreichen sollen. Im letzten Jahr wurden 478.000 Übernachtungen aus Italien gezählt - ein Plus von 3,6 Prozent.