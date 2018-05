Brand in Schiffswerft „eine Katastrophe“

Die Brandermittler haben am Sonntag in der niedergebrannten Schiffswerft in Strau bei Ferlach ihre Arbeit aufgenommen. Den Geschäftsführer erreiche die Schreckensnachricht vom Großbrand der Werkshalle am Gardasee in Italien, es sei „eine Katastrophe“.

Die ganze Nacht über wurde in Strau Brandwache gehalten. Immer wieder flammten Glutnester auf. Nach wie vor steht die Feuerwehr in Alarmbereitschaft. Auch am Tag nach dem Brand ist das Firmengelände gleich neben dem Kreisverkehr in Strau Anziehungspunkt für Schaulustige. Viele Autofahrer bleiben stehen und steigen aus, um einen Blick auf die Brandruine zu werfen. Das Feuer war Samstagnachmittag ausgebrochen - mehr dazu in Schiffswerft: Brandermittler im Einsatz (kaernten.ORF.at; 12.5.2018).

ORF/Hofmeister

„Ich kann es jetzt noch nicht realisieren“

Am Gelände machte sich am Vormittag auch Wolfgang Jaritz ein Bild vom Ausmaß des Schadens. Er ist der Geschäftsführer und war am Samstag in Italien bei einer Reparatur am Gardasee, als ihn per Telefon die Schreckensnachricht erreichte: „Wir haben die Arbeit beendet und sind dann rauf gefahren und haben laufend Bilder und Videos bekommen und haben gesehen, wie die Firma in Vollbrand steht. Eine Katastrophe natürlich. Ich kann es jetzt noch gar nicht realisieren. Es ist ein Wahnsinn, wie rasch sich das ausgebreitet hat, obwohl die Feuerwehr so schnell da war.“

Großbrand breitete sich rasch aus Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf die zweite Halle der Schiffswerft verhindern. Quelle: Andreas Kelich

Rund drei Millionen Euro Schaden befürchtet

Die Halle, in der der Verkaufs- und Servicebereich angesiedelt war, konnte nicht mehr gerettet werden. Der Geschäftsführer rechnet mit rund drei Millionen Euro Schaden. Auch wenn der Schock tief sitze - ans Aufgeben denkt Jaritz nicht.

ORF/Hofmeister

„Wir werden trotzdem weitermachen“

Jaritz: „Wir werden trotzdem weitermachen. Wir haben die zweite Halle. Wir haben schon einen kleinen Plan, wie wir am Montag weiter machen. Die zwölf Boote sind nicht mehr zu retten gewesen. Da werden wir alles versuchen, dass unsere Kunden natürlich neue Boote bekommen. Die anderen Boote werden wir ausliefern, damit der Betrieb wieder schnell weiter geht. Wir haben ein super Team und mit Hilfe unserer Mitarbeiter werden wir das sicher schaffen.“

ORF/Hofmeister

Zehn Arbeitsplätze seien gesichert

Die Arbeitsplätze seiner zehn Mitarbeiter seien nicht gefährdet, so der Geschäftsführer von „Jet Marine“. Was genau den Brand ausgelöst hat, werden Sachverständige klären. Sie haben am Vormittag ihre Arbeit aufgenommen.