Ohne Geld am Rad durch Österreich

Zum Helfen animieren will Philip Hampel mit einer Radtour durch ganz Österreich. Er ist in den nächsten 51 Tagen rund 1.300 Kilometer unterwegs - ohne Geld und täglich auf der Suche nach einer Gratis-Unterkunft. Geld will er keines.

Das Projekt „TypRadTat“ soll einen gesellschaftlichen Wandel einläuten und zu Hilfsbereitschaft und Solidarität animieren. „Deshalb habe ich mich nach dem Studium dazu entschieden, mit Zeit zu nehmen, um in irgendeiner Form etwas zu bewegen und hoffentlich einen Fortschritt herbeizuführen“, sagt Philip Hampel. Er radelt dafür durch ganz Mittel- und Ostösterreich, also fast durch alle Bundesländer „bis auf Tirol- und Vorarlberg, insgesamt 51 Tage und 1.300 Kilometer.“

Aktive Unterstützer und Nachahmer willkommen

Das Ziel liegt darin, so viele Menschen wie möglich zu erreichen – also nicht nur, aktive Unterstützer zu bekommen. „Ich bin mit leeren Taschen unterwegs, viele Menschen geben mir eine Jause mit auf den Weg oder die Möglichkeit, zu übernachten. Ich möchte, dass Menschen, die davon lesen, oder über Freunde, Bekannte und Verwandte davon hören, motivieren sich Gedanken zu machen, wie sie einen Beitrag in der Gesellschaft leisten können – sei es in ihrem eigenen Umfeld, in einer Organisation oder sogar im Ausland, wo man sich als Freiwilliger engagieren kann.“

Es gelte, Not zu erkennen und aktiv anzupacken – „nicht nur sich darauf auszureden, dass man gerade keine Zeit hat, sondern die Komfortzone zu verlassen um sich für andere und die Gemeinschaft zu bemühen.“

Im Lavanttal und dann in der Steiermark unterwegs

Wo kann man Philip Hampel treffen? „Grundsätzlich werde ich die nächsten ein bis zwei Tage im Lavanttal unterwegs sein und danach in die Steiermark weiterfahren, die Mur entlang. Am Ende der Reise werde ich über den Großglockner wieder nach Kärnten kommen aber man kann das Ganze über die Sozialen Medien – Facebook zum Beispiel über ‚TypRadTat‘ – mitverfolgen und einen eigenen Beitrag leisten.“

Wer Veränderung will, muss bei sich beginnen

Philip Hampel hat sich vorgenommen, völlig ohne Geld unterwegs zu sein. „Ich habe komplett leere Taschen, nicht einmal eine Jause – auch das soll die Leute motivieren, das Projekt zu unterstützen.“ Denn wenn man Veränderung wolle, müsse man zuerst bei sich selbst beginnen.