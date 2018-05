Schiffswerft in Strau niedergebrannt

In Strau bei Ferlach ist die Werkshalle einer Kärntner Schiffswerft am Samstag fast vollständig niedergebrannt. 150 Feuerwehrleute standen im Einsatz. Erst am Montag fand in der niedergebrannten Halle eine große Feuerwehr-Übung statt.

Flugsportclub Ferlach

Die Rauchsäule in Strau war Samstagnachmittag kilometerweit zu sehen. Offenbar dürfte der Brand laut Augenzeugen im Dachbereich begonnen haben. Große Teile des 8.000 Quadratmeter großen Gebäudes standen binnen kurzer Zeit in Vollbrand.

Feuerwehr kämpft gegen Brand Großeinsatz für die Feuerwehr in Strau: die Rauchsäule reichte mehr als hundert Meter hoch. Quelle: Andreas Kelich

Die Feuerwehren der Umgebungen standen mit rund 150 Personen im Löscheinsatz, verletzt wurde laut Polizei niemand.

ORF/Paulitsch

Die Werkshalle gehört einer Kärntner Schiffswerft. Die Firma hat den neuen Standort laut Homepage erst voriges Jahr bezogen. Am Gelände befinden sich Verkaufs-, Service- und Ausstellungsflächen.

Keine Informationen zu Brandursache Was den Großbrand in Strau ausgelöst hat, ist noch vollkommen unklar. Quelle: Andreas Kelich

Die Feuerwehr kämpfte gegen die Flammen an.

Dichte Rauchschwaden Dichte Rauchschwaden erschwerten die Löscharbeiten. Quelle: Andreas Kelich

Photovoltaik am Dach erschwerte Löscheinsatz

Am Dach der Werkshalle befanden sich Photovoltaikeinheiten, diese seien laut Feuerwehr besonders schwierig zu löschen gewesen. Die zweite Werkshalle konnte vor den Flammen bewahrt werden.

Brand unter Kontrolle Die Feuerwehren konnten den Brand unter Kontrolle bringen, am Abend fanden Nachlöscharbeiten statt. Quelle: Andreas Kelich

Feuerwehrübung unmittelbar vor dem Ernstfall

Erst am Montag fand in der niedergebrannten Halle eine große Feuerwehr-Übung statt. Deshalb habe die zweite Halle laut Feuerwehr überhaupt erst gerettet werden können.

Enorme Schadenshöhe: Viele Boote verbrannt

Die Höhe des Schadens ist noch unklar, dürfte aber enorm sein. In der niedergebrannten Werksalle wurden viele Boote repariert, diese wurden wie ein Schauraum in dem sich ebenfalls Boote befanden, vernichtet.