Der Benediktinermarkt ist 70 Lenze jung

Vor sieben Jahrzehnten ist der Benediktinermarkt vom Alten Platz in Klagenfurt auf seinen jetzigen Standort übersiedelt. Der Bauern- und Gemüsemarkt ist das kommunikative „Herz“ der Stadt und ein Treffpunkt für Genießer.

Wer Regionales und Saisonales aus Kärnten und dem Alpen-Adria-Raum in großer Vielfalt sucht, ist auf dem Klagenfurter Benediktinermarkt richtig. Seit 70 Jahren befindet sich der beliebte Markt auf dem Benediktinerplatz.

ORF/Iris Hofmeister

Spezialitäten aus drei Regionen

Nicht nur Kärntner Bauern und Gärtner bieten hier ihre Waren an, auch Standler aus Friaul und Slowenien zählen mit ihren Spezialitäten zu den Fixpunkten für die Klagenfurterinnen und Klagenfurter, aber auch für Gäste, die den Markt besuchen. „Ein Marktbesuch ist einfach weit mehr als nur Einkaufen. Er ist ein Stück Klagenfurter Lebensgefühl, das wir alle schätzen und in das wir immer gerne eintauchen“, sagte Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz bei einem Marktbummel.

ORF/Iris Hofmeister

Ort für „Begegnungen, Gespräche und Geschichten“

An Markttagen sorgen bis zu 140 Standler für die von den Kunden so geschätzte Vielfalt – manche sogar Jahrzehnte lang. Seit nunmehr 70 Jahren führt der Benediktinermarkt Marktfieranten in die Landeshauptstadt. Marktreferent Stadtrat Markus Geiger: „So entsteht eine Kulisse, ein Ort für Begegnungen, Gespräche und Geschichten, der in dieser Form einzigartig ist“.

ORF/Iris Hofmeister

Neue Marktschürzen von WIMO designed

Im Rahmen der Feierlichkeiten, die ab 15.00 Uhr von der Stadtkapelle Klagenfurt, der Sängerrunde Magistrat und dem Postchor Klagenfurt musikalisch umrahmt werden, gibt es eine besondere Überraschung für die Standler und Fieranten: Die WIMO - Höhere Lehranstalt für Wirtschaft & Mode – präsentiert die neuen, selbst entworfenen und designten Marktschürzen. Die „ältesten“ Marktstandler werden für ihre langjährige Tätigkeit mit einer Urkunde geeehrt.