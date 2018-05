Schwerer Verkehrsunfall mit sieben Verletzten

In der Nähe eines Sägewerkes in Sonnegg bei Bleiburg ist es Samstagvormittag zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Pkws gekommen. Laut ersten Informationen der Polizei wurden zwei Personen schwer, fünf leichter verletzt.

Christophorus 11

Gefährliche, weil unübersichtliche Kreuzung

Der Unfall ereignete sich aus noch unbekannter Ursache. Laut Herbert Schwarzl, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Altendorf, handelt es sich jedoch um eine bekannte Gefahrenstelle. Auf derselben Kreuzung der B82 mit der Gemeindestraße sei bereits ein schwerer Unfall mit einem Motorradfahrer passiert. „Es ist einfach unübersichtlich und die hohe Geschwindigkeit ist natürlich auch ein Problem.“

ORF/Iris Hofmeister

Am Samstag kam es zum Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. In einem Kleinbus saßen sechs Personen, in einem Pkw eine Person. Alle Unfallbeteiligten trugen Verletzungen davon. Über die Unfallursache gibt es noch keine Informationen.

ORF/Iris Hofmeister

Eine Person „sehr schwer“ verletzt

Eine Person sei im Auto eingeklemmt gewesen, bis zum Eintreffen der Rettung konnten jedoch alle Unfallopfer aus den Wracks geborgen werden, so Schwarzl. Im Kleinbus sei eine Person „sehr schwer verletzt“ worden. Auch die Polizei spricht davon, dass sich eine Person in kritischem Zustand befinden soll.

ORF/Iris Hofmeister

Bleiburger Landesstraße zeitweise gesperrt

Die Bleiburger Landesstraße (B81) musste gesperrt werden. Die Feuerwehren Eberndorf und Altendorf waren mit etwa 20 Personen im Einsatz, außerdem der Notarzthubschrauber Christophorus 11 und mehrere Rettungswägen sowie die Polizei.