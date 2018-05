Frühlingserwachen für Alban Berg

Komponist Alban Berg liebte die Kärntner Seen. Seine innige Beziehung zu Kärnten hat er in zahlreichen Kompositionen für die Ewigkeit festgehalten. Völlig stimmig ist es daher, dass es nun ein hochkarätig besetztes Kammermusikfestival unter dem Titel „BERGfrühling“ am Ossiacher See gibt.

Aber auch am Wörthersee fand der Wiener Musiker seine Inspiration. 1932 kauften Helene und Alban Berg diesen Ort der Stille und der Musik. Das Violinkonzert „Andenken an einen Engel“ im Andenken an Manon Gropius und die unvollendete Oper „Lulu“ sind hier entstanden.

Frühlingserwachen am See

1968 gründete Helene Berg die Alban Berg Stiftung. Eines der erklärten Ziele ist die Förderung der Musik. Bald könnte es auch für das Waldhaus ein Frühlingserwachen geben. „Es würde viel Geld benötigt werden, wir wollen uns daher an das Land Kärnten wenden, um etwas aus dem unmittelbar am See gelegenen Sommersitz von Alban Berg zu machen“, so Peter Wolf, Präsident der Alban Berg-Stiftung.

Zwischen Romantik und Moderne

Ossiach steht mit dem BERGfrühling ganz im Zeichen des Komponisten. Das Alban Berg Ensemble Wien spielt im Alban Berg Saal seine Werke. „Was mich an Alban Berg so fasziniert ist, dass er mit einem Fuß in der Romantik steht und mit dem anderen im 20. Jahrhundert. Damit hat er das Tor zur Moderne sehr weit aufgemacht“, so Florian Berner vom Alban Berg Ensemble Wien.

Das Festival BERGFrühling geht am Samstag mit zwei Konzerten in Ossiach und der Pfarrkirche Sternberg zu Ende. Im kommenden Jahr werden auch zeitgenössische Musik und Uraufführungen auf dem Programm stehen.