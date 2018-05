Emberger Alm: Wieder schwerer Paragleitunfall

Schwerste Verletzungen hat sich ein 48 Jahre alter Sportler aus Deutschland bei einem Absturz mit seinem Paragleitschirm zugezogen. Zu dem Unfall ist es Freitagnachmittag auf der Emberger Alm gekommen, bereits gestern gab es bei einem Absturz einen Schwerverletzten.

Kurz nach dem Start auf der Emberger Alm klappt der Gleitschirm zusammen, der Sportler stürzt aus etwa 20 Meter Höhe ungebremst auf den Almboden. Er muss mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus nach Klagenfurt geflogen werden. Günther Gratzer von der Polizei Greifenburg hat mit dem Notarzt gesprochen, der den Verletzten vor dem Transport versorgt hat. Demnach hat der Sportler schwerste Verletzungen erlitten, am Becken, der Brust und auch an der Wirbelsäule.

Zahlreiche Paragleiter bei Meisterschaft

Auf der Emberger Alm findet an diesem Wochenende auch eine Meisterschaft statt, insgesamt sind laut Polizeischätzungen etwa 300 Sportler mit Gleitschirmen und Hängegleitern auf der Emberger Alm. Die Sportler nutzen bei der wechselhaften Wetterlage die Sonnenfenster für die Starts. Dabei könne es schon zu einem Gedränge und auch zu Pilotenfehlern kommen, sagt die Polizei. Die konkrete Unfallursache des Unfalles am Freitagnachmittag ist aber noch nicht geklärt.

Im Flug zusammengestoßen

Bereits am Donnerstag sind die Gleitschirme zweier Wettbewerbsteilnehmer in der Luft zusammengestoßen, beide Piloten stürzten ab, einer erlitt schwere Verletzungen, der zweite konnte unverletzt aus 15 Metern Höhe aus einem Baum geborgen werden - mehr dazu in Paragleiter bei Flug zusammengestoßen.