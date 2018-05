Gedenkfeier: 10.000 Kroaten erwartet

In Bleiburg findet heute wieder das umstrittene Gedenktreffen am Loibacher Feld statt. Offiziell eine kirchliche Feier für die Opfer des Massakers von Bleiburg. Die Veranstaltung gilt allerdings als Treffpunkt von Rechtsextremen. Erstmals gibt es eine Gegendemonstration.

Das Treffen gedenkt der tausenden Opfer, hauptsächlich Anhänger der Ustasche Miliz, die kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieg von Partisanen ermordet wurden. Nicht zuletzt weil gleichzeitig eine Gegendemonstration angekündigt ist, steht die Polizei mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Hochrangige Politiker und Gegendemonstration

Um die 10.000 Kroaten werden am Samstag in Bleiburg erwartet. Der Großteil soll mit Bussen anreisen, für sie wird ein Teil der Loibacher Landesstraße gesperrt. Die Gedenkfeier beginnt um elf Uhr mit einer Kranzniederlegung am Friedhof Loibach, anschließend gibt es eine Prozession zum Gelände des Bleiburger Ehrenzuges, wo eine Messe stattfindet.

Dafür sind auch heuer wieder hochrangige Politiker aus Kroatien angekündigt. Gut drei Kilometer entfernt, im Zentrum von Bleiburg, haben der Verband der Kärntner Partisanen, die Hochschülerschaft und das Bündnis „No Fascism“ für den Vormittag eine Gegendemonstration angemeldet. Zu dieser sind antifaschistische Organisationen aus dem Alpen-Adria-Raum angekündigt.

Polizei will ganz genau hinsehen

An die 300 Polizisten sollen für die Sicherheit aller Teilnehmer sorgen. Auch mit Videoüberwachung und vier Beamten aus Kroatien. Bezirkshauptmann Gert Klösch: „Es geht den Veranstaltern keineswegs um eine Provokation der kroatischen zeremoniellen Teilnehmer und ich gehe davon aus, dass es zu keinerlei Konfrontationen kommen wird“, so Klösch.

In Loibach werde die Polizei bei Verstößen gegen das Verbots- und Abzeichengesetz ganz genau hinschauen, sagt Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß. „Bei einem begründeten Verdacht und sei es nur ein Anfangsverdacht, dann wird es ein konsequentes Einschreiten geben“, so Kohlweiß. Auch ein Staatsanwalt wird an Ort und Stelle sein.

Bedingungen an Veranstalter

Die Diözese Gurk-Klagenfurt hat an die kroatische katholische Kirche Bedingungen gestellt: Während der Gedenkmesse dürfe es keine politischen Reden geben, keine Uniformen, Abzeichen, Fahnen, Verkaufsstände oder Alkohol. Die Vorgaben müssten eingehalten werden, sagt Ordinariatskanzler Jakob Ibounig, sonst werde die Diözese der Messe künftig keine Zustimmung mehr erteilen.

