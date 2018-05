Alkoholfreie Cocktails im Trend

In Bars dominieren üblicherweise alkoholische Getränke wie Whiskey oder Tequila Sunrise. In Klagenfurt gibt es jedoch seit kurzem ein Lokal mit orientalischem Flair, in dem spezielle Limonaden und alkoholfreie Cocktails der Renner sind.

Hüseyin Yakut kam 2005 aus Tunceli im Osten der Türkei nach Österreich. Heute betreibt der 26-Jährige mit seinem Bruder den Shisha Palace. Viele Nationalitäten treffen hier aufeinander, allerdings erstaunlich wenige Landsleute des Lokalbetreibers: „Wir haben wirklich sehr wenige Türken hier. Wir haben viele Gäste aus Südeuropa und vom Balkan, aber auch aus Österreich. Es ist ein gutes Mischmasch“, sagt Yakut. Die meisten Gäste seien zwischen 18 und 25 Jahre alt und kämen zum Relaxen in seine Bar. „Wir sind ja ein wenig außerhalb der Innenstadt, deswegen haben wir nicht oft neues Publikum. Wir setzen mehr auf Stammgäste“, so Yakut.

Yakuts Gäste lieben alkoholfreie Limonade

Das Ungewöhnliche in der orientalischen Bar: Es stehen zwar Wodka- und Champagnerflaschen herum, getrunken wird von den Gästen aber zumeist Limonade, gefolgt von auch meist alkoholfreien Cocktails. „Das hat keine religiösen Gründe, wir haben wirklich sehr gute alkoholfreie Getränke hier, deswegen ‚gehen‘ diese besser als alkoholische Getränke“, sagt Hüseyin Yakut. Hinter der Bar steht Düzgyn Azal vor einer ganzen Reihe Flaschen - darin ist viel Geschmack, aber kein Alkohol. Die Limonaden des Barkeepers kommen nicht fix und fertig aus einem Zapfhahn.

30 verschiedene Geschmacksrichtungen

Barkeeper Azal: „Die Hauptzutat der Limonaden ist Zitronensaft, beispielsweise bei unserer Kiwi-Apfellimonade mache ich dann noch Limetten, Äpfel und eine Scheibe Kiwi hinein. Danach kommen noch verschiedene Sirups dazu, dann ist es nicht zu süß und auch nicht zu sauer“. Unter rund 30 Sirup-Geschmackssorten können die Gäste auswählen. Das Ganze wird mit einem Schuss Leitungswasser oder Soda aufgefüllt - und fertig.

... und einiges an Kalorien

Düzgyn Azal hat bis Mitternacht viel zu tun, dann sperrt das Lokal zu. Die Alternativen zu den Limonaden sind Cocktails, auch diese sind meist alkoholfrei. "Alkoholfreie Cocktails, wie z.B. der „Coconut-Kiss" sind natürlich kalorienreich. Das steht auch auf der Karte, die Kunden können dann rechnen, wie viel sie ungefähr mit einem Cocktail zu sich nehmen“.

Gelebte türkische Gastfreundschaft made in Kärnten

Hier wird jeder Gast noch mit Handschlag begrüßt. Hüsein Yakut hat die Herzlichkeit in seinem Lokal zur Philosophie gemacht. „Die Freundlichkeit haben wir aus der Türkei hierher gebracht. In der Gastronomie in der Türkei läuft alles anders. Aber wir haben auch viele Sachen hier gelernt, wie mein Bruder, der seit 20 Jahren in der Gastronomie ist“. Die Mischung der beiden Kulturen macht den Erfolg aus, meint Yakut.