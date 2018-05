Ermittlungen nach mysteriösem Verkehrsunfall

Nach einem mysteriösen Verkehrsunfall Ende Februar in Seeboden ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft. Ein stark alkoholisierter Mann wurde damals am Beifahrersitz gefunden. Er bestreitet bis heute, der Fahrer gewesen sein.

Der Unfallwagen und der 26-jährige Mann wurden damals von einer zufällig am Unfallort vorbeikommenden Autofahrerin entdeckt – mehr dazu in Unfall: Betrunkener Beifahrer gibt Rätsel auf. Der Betrunkene saß auf dem Beifahrersitz des Unfallautos, noch immer wird ermittelt, wer den Wagen damals fuhr.

Besitzer des Autos ist der Vater des 26-Jährigen. Der 26-Jährige behauptet bis heute, dass er das Auto damals nicht gelenkt hat. Nach dem Unfall konnte er auch nicht sagen, ob weitere Personen im Auto waren. Die Polizei startete noch in der Unfallnacht eine Suchtaktion mit Hubschrauber und Suchhunden, allerdings ohne Erfolg.

Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung

In der Folge wurden Fingerabdrucke am Wrack genommen, weitere Spuren ausgewertet und Zeugen befragt. Jetzt nahm auch die Staatsanwaltschaft Klagenfurt Ermittlungen auf, bestätigte am Freitag deren Sprecherin Tina Frimmel-Hesse. Ermittelt wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung, vorerst gegen unbekannte Täter.

Auto prallte gegen Böschung

Zweieinhalb Monate nach dem Unfall ist auch über den Hergang nur wenig bekannt. Die Auswertung der Spuren ergab bislang, dass das Auto links von der Fahrbahn abkam und gegen eine Böschung prallte. Dort streifte der Wagen mehrere Bäume, schlitterte quer über die Fahrbahn auf die gegenüberliegende Straßenseite und prallte dort schließlich gegen einen Sockel.