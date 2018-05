Paragleiter im Drautal zusammengestoßen

Im Drautal sind am Donnerstag zwei Paragleiter aus Deutschland und den Niederlanden zusammengeprallt. Der Niederländer stürzte ab, der Deutsche blieb in 15 Meter Höhe in einer Fichte hängen.

Zur Zeit finden im Fluggebiet Emberger Alm, in der Gemeinde Berg im Drautal die „Hessischen Meisterschaften im Gleitschirm- und Drachenfliegen“ statt. Bei den verunglückten handelte es sich um zwei Teilnehmer. Der Unfall ereignete sich gegen 12.00 Uhr, kurz nach dem Start der beiden Paragleiter, einem 50 Jahre alten Deutschen und einem 31 Jahre alten Niederländer.

LPD Kärnten

Schwerverletzter wurde ins UKH Klagenfurt gebracht

Der Niederländer stürzte auf den Boden und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde vom Team des Rettungshubschraubers C7 geborgen und in das BKH Lienz geflogen. Von dort wurde er weiter in das UKH Klagenfurt überstellt.

LPD Kärnten

50-Jähriger unverletzt aus Baum geborgen

Der Deutsche, dessen Sturz vom Baum abgefangen wurde, blieb unverletzt. Er wurde von den Einsatzkräften der Bergrettung Oberes-Drautal geborgen.