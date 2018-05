Klettersaison hat begonnen

Die Klettersaison hat wieder begonnen. Für die Bergretter bedeutet das vermehrt Einsätze, denn gerade zu Saisonbeginn überschätzt so mancher Kletterer seine Kondition. Am Klettersteig Griffen gab es schon wieder einen Rettungseinsatz.

Die Bergrettung brachte am Donnerstag einen Sportler in Sicherheit, der sich ebenso überschätzt haben dürfte, wie bereits drei andere Kletterer, die am Dienstag geborgen werden mussten - mehr dazu in Wirbel um schwierigen Klettersteig (kaernten.ORF.at, 8.5.2018). Der Klettersteig wurde erst zu Monatsbeginn eröffnet. Eine Entschärfung ist geplant. Das war bereits vor den Einsätzen vorgesehen.

Fallbach-Klettersteig: Schwere Route

Mit der Bezeichnung E in der Schlüsselstelle ist der Klettersteig am Fallbach in Malta ein schwerer. Gut zwei Stunden ist man - immer im Nebel des 200 Meter hohen Wasserfalles - unterwegs.

Saisonbeginn: Gefahr durch lockeres Material

Ein bisschen Gefahr klettert auch bei einem gesicherten Steig mit. Michael Koller Bergretter von der Ortstelle Lieser-Maltatal und Schluchtenführer: „Die Felskletterei ist bereits seit zwei Wochen voll im Gange. Zu Saisonbeginn im Frühling muss man aber ein bisschen besser aufpassen, ob sich lockeres Material im Fels befindet.“

Ohne Sicherung besteht große Gefahr

Wenn der Sport verantwortlich betrieben wird, ist das Klettern eine der sichersten Sportarten, die es gibt, sagte Koller. „Die große Gefahr beim Kletterseil ist, wenn jemand fällt. Wenn der vielleicht nicht die richtige Ausrüstung hat, ist die Verletzungsgefahr sehr groß. Wenn sich jemand gar nicht am Seil sichert und ausrutscht, kann das fatal enden.“

Manche Kletterer überschätzen sich

Es passiert zum Glück wenig, sagte Koller: „Allerdings sind immer wieder Leute dabei, die das Ganze unterschätzen und die dann Hilfe brauchen, das ist gar nicht so selten.“ Hundertprozentige Sicherheit gibt es nirgends, sagte Koller.

Der Fallbach in Malta führt jetzt bei der Schneeschmelze besonders viel Wasser.