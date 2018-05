GTI-Treffen: Zurück zu den Wurzeln

Nach lautstarken, inoffiziellen „Vortreffen“ hat am Mittwoch in Reifnitz das offizielle GTI-Treffen begonnen. Mehr Autos und weniger Party ist das Ziel der Veranstalter, Schwerpunkt ist das Tuning. 30.000 Besucher werden täglich erwartet.

Vier Tage lang stehen Reifnitz und die umliegenden Seegemeinden nun unter dem Motto „Passion.Family.Friends“ im Mittelpunkt der PS-Ritter, an jedem der vier Veranstaltungstage werden rund 30.000 Gäste erwartet.

Der Ortskern wurde wie in den vergangenen Jahren adaptiert, VW alleine baute über zwei Wochen 2.100 Quadratmeter Standfläche auf. Ein Volksfest für Tuning-Fans soll es werden. Im VW-Bereich herrscht Messe-Flair. Natürlich gibt es Autos zu bestaunen, es warten aber auch Videospiele, Shops und Merchandising-Stände. Veranstaltet werden die unterschiedlichsten Shows und Einlagen. Den Auftakt machte ein Corso mit 150 Autos am Mittwoch zu Mittag.

Das offizielle Treffen der Autofans

„Wir versuchen, zurück zu den Wurzeln zu gehen“, sagte Sandra Waidelich von VW vor Journalisten. Den „echten GTI-Fans“ gehe es ums Tuning. Das Wörthersee-Treffen sei dem Konzern sehr wichtig, die „treue Community“ wisse man sehr zu schätzen. Diesmal werde auch live getunt. „Wir wollen zeigen, wie man auf legale Art und Weise in vier Tagen ein Fahrzeug in ein Tuning-Fahrzeug umbaut“, so VW-Vertreter Philipp Matthes. Unter die Gäste werden sich auch die VW-Rennfahrer Benny Leuchter und Jochi Kleint, Rallyefahrer seit 1966, mischen.

„Beim Tuning geht es um Individualismus“

Mechaniker Reinhard Rode aus Bayern wird während der vier Tage in Reifnitz einen GTI vor Publikum Schritt für Schritt komplett umbauen wird. Beim Tuning gehe es um Individualismus, nicht um Geprotze, sagt er. Und warum legt man die GTIs tiefer? „Weil es schön ausschaut“, meint Rode. Bei Bodenschwellen lasse sich das Auto wieder hochfahren. Der letzte Schrie beim Tuning sind derzeit geschraubte, dreiteilige Felgen.

Gemeinde setzt auf Beruhigung

Das „Beruhigungskonzept“ für das Treffen sei aufgegangen. sagte am Mittwoch Markus Perdacher, Bürgermeister von Maria Wörth und Veranstalter des Treffens, zum Auftakt am Mittwoch: „Es gibt mehr Autos im Ort, das Sehen und Gesehen werden steht im Vordergrund.“ Die Probleme der inoffiziellen Vortreffen, wie übermäßiger Lärm und Geschwindigkeitsübertretungen, die gebe es in Reifnitz nicht, meinte der Bürgermeister.

Laut wird es in Reifnitz in den nächsten Tagen trotzdem werden. „Ich bedanke mich im Voraus bei den Anrainern für das Verständnis“, so der Bürgermeister. In welcher Form es das GTI-Treffen in Kärnten weiter geben wird, das sei noch nicht absehbar, sagte der Bürgermeister: „Wir warten jetzt einmal die nächsten vier Tage ab. Dann beginnt die Planung für 2019.“ Die Konzentration auf das Kult-Auto, wen von der tagelangen Dauerparty, sei aber sicher richtig.

Vortreffen: Lärmbelästigung und Massenschlägerei

Für die Polizei waren vor allem die wochenlangen, inoffiziellen Vortreffen eine Herausforderung, in einer Aussendung am Mittwoch gab es eine Bilanz über die Vortreffen. Die Exekutive hatte mit Staus, wildem Parken, illegalen Rennen und Lärmbelästigungen viel zu tun. Teilnehmer aus ganz Europa waren laut Polizei zu beobachten. Immer wieder habe es Lärmbelästigung durch Fehlzündungen und „Gummi-Gummi“ gegeben. Vor allem im Bereich Faaker See habe es einige „sehr undisziplinierte“ Zuseher gegeben. „Sie drängten auf die Fahrbahn und provozierten die Teilnehmer auch zu Verkehrsübertretungen, was letztlich mit einem nicht unerheblichen Gefährdungspotential verbunden war“, heißt es in der Aussendung.

Über das verlängerte Wochenende auf den 1. Mai musste Velden wegen Verkehrsüberlastung kurzfristig gesperrt werden. In Velden kam es bei einem der Vortreffen auch zu einer Massenschlägerei zwischen 15 Männern, ein Mann wurde schwer, zwei weitere leicht verletzt. Bei technischen Kontrollen wurden bei den Vortreffen mehr als 70 Kennzeichen abgenommen.

Aber auch beim offiziellen Treffen zeigt die Polizei starke Präsenz. Fast jeder Kärntner Polizist ist im Einsatz, dazu Motorboote, Polizei-Hubschrauber und zahlreiche Polizisten aus anderen Bundesländern.

Straßensperren während GTI-Treffen

Bis Sonntag sind die Wörthersee-Süduferstraße (L96) und die Seenstraße (L 97B) im Ortszentrum von Reifnitz für den Durchzugsverkehr gesperrt sein. Die Zufahrt und der Zutritt zum Veranstaltungsraum sind nur mit gültigem Ticket möglich. Laut Polizei ist auch in den umliegenden Orten Keutschach, Schiefling, Maria Wörth und auf der Süduferstraße mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

