Winkler-Rede: IG Autoren zeigt FPÖ an

Nach der umstrittenen Fest-Rede des Literaten Josef Winkler hat die IG Autoren nun wie angekündigt die FPÖ angezeigt. Die FPÖ hatte wiederum eine Anzeige gegen Winkler angekündigt, diese soll am Mittwoch eingebracht werden.

Vor zwei Wochen hatte Winkler in seiner Festrede zum 500-Jahr-Jubiläum der Stadt Klagenfurt die FPÖ scharf kritisiert – mehr dazu in Eklat bei Festakt zu 500 Jahre Klagenfurt. Die FPÖ kündigte daraufhin eine Anzeige wegen Verhetzung gegen Winkler an. Klubobmann Gernot Darmann sagte unter anderem, Winkler sei ein „von der SPÖ getragener, moderner Hassprediger“ – mehr dazu in FPÖ zeigt Autor Winkler wegen Rede an.

Die umstrittene Winkler-Rede Winkler kritisierte den Bau des Wörtherseestadions, die Verfehlungen um die Hypo und Jörg Haider.

Gegen die Bezeichnung „Hassprediger“ hatte die IG Autoren und Autorinnen eine Anzeige gegen die FPÖ angekündigt- mehr dazu in Causa Winkler: Nun Anzeige gegen FPÖ. Die Anzeige bei der Staatsanwaltschaft liegt nun vor, das bestätigte am Mittwoch auf Anfrage des ORF die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, Tina Frimmel-Hesse. Es werde derzeit geprüft, wie die Aussagen der FPÖ rechtlich einzuordnen seien, sagte Frimmel-Hesse. Die FPÖ bezeichnete die Anzeige der IG als „Flucht nach vorne“.

FPÖ will Anzeige am Mittwoch einbringen

Die von der FPÖ gegen Winkler angekündigte Anzeige gibt es hingegen noch nicht. Bisher liege keine Anzeige vor, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Auf Nachfrage des ORF hieß es von der FPÖ, die Anzeige solle noch am Mittwoch eingebracht werden.

Links: