Kleine Mädchen von Unbekanntem angesprochen

Mittwochfrüh sind zwei kleine Mädchen an einer Bushaltestelle von einem Pkw-Lenker angesprochen worden. Er sagte ihnen, heute käme kein Bus und bot ihnen an, mit seinem Handy zu spielen. Die Kinder liefen weg, die Mutter rief zu Mittag die Polizei.

Um 7.15 Uhr warteten ein neunjähriges Mädchen und ihre siebenjährige Schwester aus dem Bezirk Völkermarkt bei einer Bushaltestelle in der Gemeinde St. Kanzian auf den Schulbus. Plötzlich fuhr ein weißer Pkw in die Haltestelle ein und der Lenker sprach die Mädchen an. Er sagte, dass heute kein Schulbus fahre, zudem zeigte er ihnen ein Handy vor mit welchem man spielen könne.

Offenbar alter weißer Audi

Offenbar versuchte er die Mädchen zum Mitfahren zu bewegen. Die Kinder schrien um Hilfe und liefen weg, der unbekannte Mann fuhr mit dem Wagen davon. Die Schülerinnen erzählten ihrer Mutter um ca. 13.00 Uhr von dem Vorfall, die Anzeige erstattete. Die Polizei nimmt den Vorfall sehr ernst, es soll sich um einen Audi älteren Baujahres handeln. Die Ermittlungen laufen.

