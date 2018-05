Als Kinder ihre Betten für Touristen räumten

„Zimmer frei“ nennt Historiker Werner Koroschitz seine Ausstellung zu 150 Jahre Tourismusgeschichte in Kärnten im Museum der Stadt Villach. Tourismus bedeutete viele Jahre lang auch, dass Kinder ihre Betten für die Sommergäste frei machen mussten.

Der Villacher Historiker Werner Koroschitz erinnert sich nicht ungern an die Zeit, als die Touristen das eigene Heim übernahmen: „Das war eine Erscheinung, die fast üblich war und mit ein bisschen Abenteuer verbunden war.“ So manche Familie baute ihr Eigenheim schon mit dem Plan, die Kinderzimmer im Sommer zu vermieten, um das Haus abzubezahlen. Die Kinder zogen derweil in den ausgebauten Keller.

Alltagsgeschichte interessiert Koroschitz auch bei dieser Ausstellung. Er selbst trug zum Beispiel den Kassettenrekorder bei, den ihm Urlauber aus Deutschland mitgebracht hatten und der in seiner Kindheit etwas ganz Besonderes war.

Sehr persönliche Erinnerungen

Viele steuerten ihre Erinnerungen bei, darunter auch Tagebücher einer Deutschen, die die Liebe nach Kärnten verschlug. Auch Gästebücher bekamen die Aussteller, aus Wanderstöcken wurde eine Installation gestaltet, so Koroschitz. „Die Objekte, die wir haben, sind von Leben geprägt, es gibt Geschichten dazu.“

„Zimmer frei“ ist eine Sonderausstellung, die auch zu Diskussionen anregen will. Der Faaker See vor 100 Jahren ist ein sehr idyllisches Bild. Die Idylle zerbricht aber sofort, wenn dieses Bild auf einen Lattenzaun montiert wird.

Dass der freie Seezugang in Kärnten längst Geschichte ist, zeigen auch die Fotos von Johannes Puch: Verbotsschilder wohin man schaut. Die Brüche in der Idylle zu zeigen ist die Absicht von Koroschitz: „Was mir ganz wichtig ist, ist dass das keine Kärnten-Werbung-Ausstellung ist. Kärnten braucht keine Werbung, weil die Landschaft schön ist, solange sie vom Tourismus nicht weiter zerstört wird.“ Diese Ausstellung beschäftigte sich mit der Begegnung der Einheimischen mit den Touristen. Es werden kritische Standpunkte eingenommen, es gebe aber auch humorvolle, persönliche Geschichten.

Nicht alle zahlenden Gäste waren in Kärnten zur Sommerfrische willkommen: „Schon 1880 hat sich im Kärnter Gemeindeblatt ein Schreiber beschwert, dass es schön ist, dass so viele Sommerfrischler nach Kärnten kommen, dass darunter aber auch viele Juden sind, die Kärnten abträglich sind. Diese Einstellung hat sich in den 20er-, 30er-Jahren gesteigert. Viele Gegenden haben sich als arische Sommerfrische gepriesen.“

Dunkle Geschichte des Tourismus

1938 kam es an den Kärntner Seen zu umfangreichen Enteignungen. Zu den Opfern gehörten auch Regimekritiker wie Fritz Krögler. Er hatte eine Pension in Bodensdorf und wurde am am 24. Mai 1938 in das KZ Dachau eingeliefert. Zwei Tage später war er tot. Ein großer Raum der Ausstellung ist ganz bewusst der dunklen Vergangenheit des Kärntner Tourismus gewidmet.

Viel Raum gehört aber auch der Kunst. Gernot Fischer-Kondratovich zeigt Kärntner Landschaften wie: Marterl trifft auf Elefantenfamilie. Gerhard Pilgram zeigt ein verbeultes Autoblech mit der Aufschrift: „Kärntner schnackseln besser.“

"Zimmer frei. Die Entwicklung der „Fremdenpflege in Kärnten“ noch bis 31. Oktober im Museum der Stadt Villach. Der Katalog zur Ausstellung erscheint Anfang Juli im Verlag Heyn.

