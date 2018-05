Drogenhandel auf Parkplatz von Einkaufszentrum

Vier Slowenen sollen auf dem Parkplatz des Villacher Einkaufszentrums „Atrio“ versucht haben, in großem Stil Cannabis zu verkaufen. Sie wurden am Freitagabend festgenommen. Insgesamt 18 Kilo Cannabis hatten sie im Wagen, der Gesamtwert beträgt 200.000 Euro.

Am Freitagabend gegen 19.00 Uhr wurden die vier Slowenen auf frischer Tat ertappt, wie sie versuchten, auf dem Parkplatz des Einkaufzentrums Cannabis zu verkaufen. Laut dem Leiter des Kriminalamts, Gottlieb Türk, habe es schon länger Ermittlungen des Landeskriminalamtes zusammen mit dem Bundeskriminalamt gegeben.

So konnten die vier Slowenen am Freitag auf frischer Tag festgenommen werden. Beim Einsatz sei auch das Einsatzkommando Cobra mit dabei gewesen, so Türk. „Das war noch während der Geschäftszeiten, für uns ist das aber nicht sonderlich außergewöhnlich. Die Täter nutzen solche Punkte, wo sich viele Menschen treffen und sie nicht weiter auffallen.“

18 Kilo Cannabis im Auto gefunden

Im Fahrzeug eines der Verdächtigen wurden insgesamt 18 Kilogramm rauchfertige Marihuanablüten vorgefunden und sichergestellt. Der Straßenverkaufswert des sichergestellten Marihuanas beträgt ca. 200.000 Euro.

Bei einer anschließend in Villach durchgeführten Hausdurchsuchung konnten noch eine weitere, geringe Menge Suchtgift, Suchtgiftutensilien und ein verbotener Schlagring sichergestellt werden. Die vier slowenischen Staatsbürger im Alter von 29, 33, 33 und 34 Jahren wurden in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Die Ermittlungen zu Hintermännern und Konsumenten laufen.