Motorradfahrer auf Soboth getötet

Zu einem tödlichen Unfall ist es auf der Soboth gekommen. Ein 22 Jahre alter Motorradfahrer aus Slowenien prallte gegen eine Betonmauer. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Eine 21 Jahre alte Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen.

Der 22 Jahre alter Mann und die 21 Jahre alte Beifahrerin, beide aus Slowenien, waren am Sonntag gegen 17.00 Uhr von Lavamünd auf die Soboth unterwegs. Beim bergan fahren bei Magdalensberg in der Gemeinde Lavamünd stieß der Motorradfahrer in einer Linkskurve mit dem Vorderrad gegen die Bordsteinkante. Der Lenker verlor die Kontrolle und prallte gegen eine Stützmauer aus Beton. Der 22-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Seine Beifahrerin wurde schwer verletzt. Die 21-Jährige wurde vom Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt gebracht.