Liebeskummer-Praxis für gebrochene Herzen

Im Wonnemonat Mai spielen die Glückshormone verrückt und es erhöht sich die Chance, sich zu verlieben. Doch mit dem Verliebtsein geht auch der Liebeskummer Hand in Hand. Seit 2011 gibt es in St. Veit eine eigene Liebeskummer-Paxis.

Die Zeit des Verliebtseins dauert nicht länger als höchstens ein halbes Jahr. Dann stellt sich laut der Psychologin Barbara Woitischek auch schon der Liebes- und Lebensalltag ein. Und leider ist auch nicht auszuschließen, dass man sich wieder „entliebt“. Was dann folgt, ist Liebeskummer, den wohl jeder kennt.

„Liebeskummer ist eine Krankheit“

Barbara Woitischek betreibt in St. Veit seit 2011 einer Liebeskummer-Praxis. Der Liebeskummer sei ein emotionaler Ausnahmezustand, sagt sie: „Die Betroffenen können nicht schlafen, haben depressive Verstimmungen, sie zeigen Kennzeichen einer Manie und haben zum Teil Zwangsneurosen. Ich würde fast sagen, es ist wirklich eine Krankheit.“

Auf Liebe folgt manchmal sogar Stalking

Eine Manie etwa erzeuge Stimmungen, die von „himmelhoch jauchzend“ bis „zu Tode betrübt“ reichen, so Woitischek. Im Hoch wird oft versucht, den anderen wieder zu gewinnen. Wird der Ex-Partner dann mit jemandem anderen gesehen, fällt der Betroffene in ein Tief. Es gibt Schlaflosigkeit und auch Zwänge treten auf: „Ich habe einen Fall gehabt, da sind Autos zerkratzt und Reifen aufgestochen worden, es wurden Herzen mit Lippenstift auf das Auto gemalt, das ist natürlich eine Zwangshandlung.“ Erfolge keine Behandlung, „kann es passieren, dass Menschen eine solche Zwangshandlung nicht mehr los werden.“

„Manchmal starre ich stundenlang nur ins Leere“

Wie schmerzhaft ein gebrochenes Herz sein kann, erzählte eine 31-jährige Kärntnerin in Radio Kärnten. Elf Jahre war sie mit ihrem Partner zusammen. „An einem Abend, nach dem gemeinsamen Essen, packte er einfach eine Tasche, sagte, er könne nicht mehr, und ging.“ Für die 31-Jährige ein Schock: „Ich habe die Welt nicht mehr verstanden und war wie in Trance. Ich habe mir selbst die Schuld gegeben und das Gefühl gehabt, gescheitert zu sein. Manchmal habe ich stundenlang nur ins Leere gestarrt. Am meisten tut weh, dass er ohne zu reden ging.“

Japan: Liebeskummer Grund für Krankenstand

In manchen Kulturen galt und gilt der Liebeskummer als echte Krankheit. In Japan gilt Liebeskummer zum Beispiel als Grund für einen Krankenstand. Zu Recht, meint Woitischek: „Wenn jemand wirklich Liebeskummer hat, dann ist er im Ausnahmezustand. Er kann sich nicht mehr helfen und den täglichen Ablauf im Beruf oder im Studium nicht einhalten.“ Von der Antike bis zum 18. Jahrhundert galt Liebeskummer als Krankheit, so Woitischek: „Das findet man überall, von Ovid bis Platon. Es gab sogar Rezepte, was dagegen zu tun ist.“

Nicht zu Hause vergraben

Und was rät die Expertin bei Liebeskummer? Woitischek: „Wichtig ist es, in Bewegung zu kommen. Auf den Notizblock schreibe ich meinen Klienten die Buchstaben t, u und n: tun. Die Klienten müssen etwas tun, um aus dem emotionalen Tief heraus zu kommen. Das Schlimmste ist es, sich zu Hause zu vergraben. Wenn jemand Sport betreibt, soll er das tun, das regt auch die Glückshormone an. Wieder in die Balance kommt man zum Beispiel auch durch Musik, das Malen, Fotografie, Kochen oder Yoga. Ich habe schon Patienten gehabt, die haben es über das Stricken geschafft.“ Mit Medikamenten sollt man sich laut Woitischek aber nur helfen, wenn noch andere Erkrankungen vorhanden sind.

Liebeskummer ist nicht zu vermeiden

Generell gehöre der Liebeskummer zum Leben und kann nicht vermieden werden, sagt die Psychologin. „Das Leben wäre nicht so interessant, wenn es den Liebeskummer nicht geben würde, er gehört einfach zum Verliebtsein dazu.“ Vor Liebeskummer ist niemand gefeiet, auch keine Altersgruppe ist ausgenommen. „Ich hatte einmal eine Patientin, die konnte sich noch genau an ihren ersten Liebeskummer erinnern, aber auch an ihren letzten Liebeskummer mit 92 Jahren.“ Aber je öfter man Liebeskummer bewältigt hat, so Woitischek, desto schneller hat man später wieder Strategien zur Bewältigung zur Hand.

In der Liebeskummer-Praxis wird mit dem Betroffenen über die Intensität der Beziehung, aber auch über Stärken und Schwächen gesprochen: „Man findet relativ schnell heraus, was der Mensch braucht, damit er sich von seinem Ex-Partner lösen kann.“ Es kommen grundsätzlich mehr Frauen in die Praxis. Und Frauen kommen auch schneller aus der Misere, als Männer. Vor allem ältere Männer hätten in ihrer Erziehung noch gelernt, dass sie stark sein und nicht weinen dürfen. Wenn so ein Mann verlassen wird - und meist werden die Männer verlassen - gebe es am ehesten einen sozialen Rückzug, sagt Woitischek.

Männer brauchen für Neuanfang länger

Eine Neuorientierung schaffen Frauen oft meist besser als Männer: „Männer leben oft ganz lange in der Hoffnung, dass die Ex-Partnerin zurück kommt. Meistens versuchen Männer ihren Liebeskummer mit Alkohol zu ertränken, oder sie gehen rasch in eine neue Beziehung, die aber meist nur eine sexuelle Grundlage hat. Danach versuchen Männer, ihre Ex-Partnerin wieder zu gewinnen. Da trifft man sich dann ‚zufällig‘ oder tritt über Facebook in Kontakt.“ Bei Frauen hingegen sei eine Trennung nach drei bis vier Monaten abgeschlossen.

Erfolgsrezept: ZASAN

Ein ganz wesentlicher Faktor bei der Heilung ist auch die Zeit. Zeit, Abwechslung, Sport, Abstand und Neue Ziele, gemeinsam (ZASAN), das sind die Empfehlungen der Expertin gegen Liebeskummer. „Daran können sich die Betroffenen ein bisschen festhalten und wir können daran arbeiten. Im Durchschnitt brauchen wir vier bis fünf Stunden, dann geht es schon wesentlich leichter.“

Woitischek teilt den Abschied von einem Partner in vier Phasen: Die erste Phase ist der Schock über die Trennung, dann folgt die Phase der Verzweiflung. „In der dritten Phase versucht ein Mann eher seine Frau zurück zu holen. Frauen orientieren sich dann eher an sich selbst, nehmen sich wichtig, ändern die Frisur oder ziehen um.“ Die vierte Phase ist dann die Neuorientierung. Denn jede Krise schafft auch die Möglichkeit, etwas neu zu schaffen.

