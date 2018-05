Riesiger Felsturz im Sattnitzgebirge

Am Ausläufer des Sattnitzgebirges bei Gurnitz ist es in den letzten Tagen zu einem riesigen Felssturz gekommen. Schätzungen zufolge gerieten an die 300 Tonnen Material in Bewegung. Nun droht Material auf die Landesstraße abzurutschen.

Zwischen zehn und 30 Tonnen schwere Felsbrocken stürzten auf einen Güterweg. Bei starkem Regen könnte das Material auf die Miegerer Landesstraße abzurutschen.

LPD Kärnten

Der Journaldienst der BH Klagenfurt ordnete an, nach starken Regenfällen die Landesstraße zu sperren.

LPD Kärnten

Am Montag wird der Landesgeologe einen Lokalaugenschein vornehmen.