Auto auf Firmenareal in Vollbrand

Sonntagfrüh ist auf dem Areal einer Werkstätte in Spittal an der Drau ein abgestellter Pkw aus bisher unbekannter Ursache in Vollbrand geraten. Zwei weitere Pkws wurden schwer beschädigt.

Das Fahrzeug war bereits abgemeldet und zur Entsorgung abgestellt. Gegen 4.00 Früh fing der Pkw Feuer. Ein Nachbar entdeckte das Feuer zufällig und alarmierte die Einsatzkräfte.

FF Spittal an der Drau

Zwei neben dem brennenden Pkw stehende Autos, die ebenfalls schon länger abgemeldet waren, wurden durch den Brand an den Seiten ebenfalls schwer beschädigt.

FF Spittal an der Drau

Der Brand drohte sich auf weitere abgestellte Autos auszubreiten. 19 Mann der Freiwilligen Feuerwehr Spittal an der Drau gelang es unter schwerem Atemschutz den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen und zu löschen.

FF Spittal an der Drau

Weil die beschädigten Fahrzeuge keinen Wiederverkaufswert hatten, entstand ein Sachschaden von lediglich mehreren hundert Euro.