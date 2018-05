Italientief bringt Überflutungen im Lavanttal

Unwetter haben in der Nacht in Kärnten Schäden angerichtet. Betroffen war das Lavanttal. Es wurden Keller überflutet, Bäche traten über die Ufer, Straßen wurden verlegt. Die Feuerwehren rückten zu rund 30 Einsätzen aus.

Betroffen waren vor allem die Gemeinden St. Andrä und Lavamünd. In St. Andrä gingen mehrere Muren ab, einige Keller wurden überflutet und Einfamilienhäuser in Mitleidenschaft gezogen.

ORF/Georg Bachhiesl

Landesstraße in Lavamünd verlegt

In Lavamünd verlegte eine Mure eine Landesstraße, insgesamt wurden vier Straßen gesperrt. Verletzt wurde niemand, der entstandene Schaden kann noch nicht abgeschätzt werden.

ORF/Georg Bachhiesl

Bahnunterführung in Wolfsberg überflutet

Laut Informationen der LAWZ war am Samstagvormittag auch der Landesgeologe in Lavamünd, um einen Hang zu beurteilen. Es bestand die Gefahr, dass der Hang abrutscht. Feuerwehreinsätze gab es auch in der Bezirkshauptstadt Wolfsberg: Hier wurde eine Bahnunterführung überflutet, weil der Kanal die Wassermengen nicht mehr aufnehmen konnte.