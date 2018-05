Bei „Schussübungen“ in Schule verletzt

Ein 13 Jahre alter Schüler aus Velden ist am Freitag von einem Querschläger aus einer „Air Gun“ getroffen und leicht verletzt worden. Zwei seiner Mitschüler hatten im Spindraum der Schule „Schussübungen“ durchgeführt.

Laut Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 10.45 Uhr im Spindraum der NMS Velden am See. Einer der 13-Jährigen hatte eine „Air Gun“-Pistole in die Schule mitgebracht und die Waffe gemeinsam mit einem gleichaltrigen Freund „getestet“. Ein Querschläger traf einen in der Nähe stehenden 13-Jährigen in den Rücken und verletzte ihn leicht. Wer der beiden 13-Jährigen den Schuss abgab, ist nicht bekannt.

Schule erstattete Anzeige

Die Schule erstattete nach dem Vorfall Anzeige bei der Polizei. Diese befragte die Unmündigen zu dem Vorfall und stellte die „Air Gun“ sicher. Diese wurde an die Bezirkshauptmannschaft übermittelt. Auch die Staatsanwaltschaft wurde über den Vorfall informiert.