Einbrecher verlor Pass am Tatort

Drei junge Männer sind in der Nacht auf Freitag bei einem Einbruch in ein Spittaler Wettcafe ertappt worden. Zwei konnten gleich geschnappt werden, einer verlor seinen Pass und wurde bald darauf aufgespürt. Insgesamt sollen die drei 14 Mal eingebrochen haben.

Die drei Männer aus Spittal im Alter von 25, 24 und 23 Jahren brachen in der Nacht auf Freitag in ein Wettcafe in Spittal ein, indem sie mit einer Eisenstange ein Fenster einschlugen. Das Klirren des Glases wurde von Anrainern gehört, die die Polizei riefen. Die Polizisten hörten zwei Personen im Wettcafe reden. Als sie sich dem eingeschlagenen Fenster näherten, sprang einer der Männer auf das Flachdach und lief davon, verlor jedoch auf der Flucht den Reisepass.

Vorwurf: 14 weitere Einbrüche begangen

Seine beiden Komplizen wurden noch vor Ort festgenommen, der dritte wurde danach ausgeforscht und ebenfalls festgenommen. Laut Polizei konnten den drei Männern weitere 14 Einbruchsdiebstähle nachweisen, die sie im März und April 2018 in Spittal/Drau begangen haben sollen. Sie wurden in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.