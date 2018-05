Wieder Bodypacker mit Kokain geschnappt

Ein 26-jähriger Nigerianer ist am 29. April in Klagenfurt wegen des Verdachts des grenzüberschreitenden Drogenhandels festgenommen worden. Im Klinikum Klagenfurt stellte sich heraus, dass er 70 Kokainfingers im Bauch hatte.

In Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Wien wurde der Mann in der Nacht zum 29 April auf dem Messe-Ausweichparkplatz in Klagenfurt kontrolliert und festgenommen. Anschließend wurde er ins Klinikum zur Untersuchung gebrachte, wo im Computertomographen festgestellt wurde, dass er Mann 70 Kokainfingers mit einem Gesamtgewicht von rund 800 Gramm in sich trug.

Polizei

Der 26-Jährige war von den Niederlanden über Deutschland nach Österreich eingereist. Das Kokain wurde nach der natürlichen Ausscheidung im Krankenhaus sichergestellt. Es hat einen Straßenverkaufswert von ca. 160.000 Euro und war für den Straßenverkauf in Klagenfurt bestimmt. Der Nigerianer wurde festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.

Kuriere riskieren ihr Leben

Erst Anfang April wurde ein Bodypacker mit 900 Gramm Kokain im Bauch geschnappt - mehr dazu in Bodypacker hatte 900 Gramm Kokain im Bauch (kaernten.ORF.at; 9.4.2018). Seit vergangenem Dezember wurden bereits vier Kuriere in Kärnten geschnappt, die insgesamt 2,5 Kilo Kokain im Körper schmuggelten. Alle vier waren Nigerianer, bzw. nigerianischer Herkunft. All diese Schmuggler riskieren ihr Leben, falls eines der kleinen Päckchen platzen sollte.

