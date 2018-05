Tödlicher Fenstersturz: Eltern vor Gericht

Am Donnerstag wird am Bezirksgericht in Klagenfurt der tödliche Fenstersturz eines fünf Jahre alten Buben im vergangenen Oktober verhandelt. Die Eltern müssen sich wegen fahrlässiger Tötung verantworten.

Der fünf Jahre alte Bub stieg im Oktober des Vorjahres laut Anklage auf den Küchenblock, entriegelte das Küchen-Fenster, verlor das Gleichgewicht und stürzte etwa 14 Meter aus dem fünften Stock eines Klagenfurter Hochhauses. Dem Notarztteam gelang es zwar noch, den Buben wiederzubeleben, doch die Ärzte im Krankenhaus verloren schließlich den Kampf um sein Leben.

ORF

Eltern zum Unfallzeitpunkt nicht im Raum

Zurück blieben die völlig verzweifelten und geschockten Eltern. Für sie gilt die Unschuldsvermutung. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Bub alleine in der Küche gewesen war. Der 36 Jahre alte Vater, die 31 Jahre alte Mutter, sowie zwei Geschwister des Buben, zehn und 13 Jahre alt, hatten sich zum Zeitpunkt des Unfalles nicht im Raum befunden.

Laut Anklage fahrlässige Tötung

Die Anklage lautet auf fahrlässige Tötung - unter anderem deshalb, weil der Bub intellektuell leicht beeinträchtigt gewesen sein soll und deshalb besondere Aufmerksamkeit bekommen hätte müssen.

Die Familie stammt aus dem Irak und kann kaum Deutsch. Auch die Einvernahme vor Gericht kann am Donnerstag nur mit Dolmetscher durchgeführt werden.

