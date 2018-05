Experten: Invasion schwarzer Käfer harmlos

In vielen Wohnungen und auf Balkonen tummeln sich derzeit massenhaft kleine, schwarze Käfer. In Kärnten gibt es 8.000 Käferarten. Bei den jetzigen Fällen dürfte es sich laut Experten um einen für den Menschen ungefährlichen Breitrüssler handeln.

Sie sind schon im Larvenstadion räuberisch und leben in und an der Fichtenquirlschildlaus. Die Rede ist von Breitrüsslern der Gattung „Anthribus Nebulosus“. Von ihnen habe es laut Christian Wieser, Insektenspezialist und Leiter der zoologischen Abteilung im Landesmuseum, im vergangenen Jahr eine Massenvermehrung gegeben, so wie auch ihres Wirtstieres: „So konnten sich die Käfer wunderbar entwickeln und sind derzeit in Massen unterwegs. Sie sind auf der Suche nach neuen Nahrungsgründen und so verirren sie sich in die Häuser.“

Für Menschen seien sie in keiner Weise gefährlich oder schädlich, sagt Wieser: „Ganz im Gegenteil - für den Menschen, der ja die Fichte liebt, sind sie sehr nützlich.“ Die Breitrüsslern seien Gäste, die am liebsten wieder zurück ins Freie wollen. Wieser rät, die Tiere einfach zu nehmen und an die freische Luft zu bringen.