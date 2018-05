Schuss löste sich aus gebastelter Waffe

Ein 60-jähriger Mann hat bei Arbeiten an einem Lkw auf einem Firmengelände in Maria Saal einen selbst gebastelten Schussapparat in Kugelschreiberform in der Tasche gehabt. Als er sich bückte, löste sich ein Projektil und traf einen anderen Mann.

Am Mittwochvormittag war ein 60-jähriger Mann zusammen mit einem 34-Jährigen auf einem Firmengelände in Maria Saal mit Arbeiten am Lkw des 60-Jährigen beschäftigt. Der Ältere trug dabei in der linken Innentasche seiner Jacke einen selbstgebastelten, kugelschreiberähnlichen Schussapparat kleinen Kalibers.

Landespolizeidirektion Kärnten

Waffenverbot ausgesprochen

Als er sich bückte, fiel der Apparat aus der Jackentasche und fiel zu Boden. Dabei löste sich ein Schuss und traf den 43-Jährigen in den Brustkorb wo das Projektil in der Haut steckenblieb. Laut Polizei wurde der Mann leicht verletzt, die Rettung brachte ihn in das LKH Klagenfurt. Gegen den 60-Jährigen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen und der „James-Bond-Schussapparat“ sichergestellt.

