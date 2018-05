Schlafzimmerbrand in Mehrparteienhaus

Am Dienstag hat es in einer Wohnung in Klagenfurt zu brennen begonnen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war bereits das Stiegenhaus verraucht, die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Die Feuerwehren mussten schweren Atemschutz einsetzen, eine Löschleitung wurde über das Stiegenhaus gelegt. Das Schlafzimmer stand im Vollbrand, es war niemand in der Wohnung. Das Fenster zum Schlafzimmer wurde eingeschlagen, um einen Rauchabzug zu schaffen.

FF Hauptwache

Ein Atemschutztrupp öffnete im obersten Geschoß die Stiegenhausfenster des Mehrparteienhauses. Anschließend wurden restlichen Wohnungen kontrolliert, Brandgut ins Freie gebracht und Nachlöscharbeiten durchgeführt. Die Brandursache ist noch unbekannt. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Klagenfurt, die FF Hauptwache, FF St. Martin und FF Viktring.