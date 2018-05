Massenrauferei im Rahmen des GTI-Vortreffens

Im Rahmen des GTI-Vortreffens hat es in der Nacht auf Dienstag zwei gewalttätige Vorfälle in Velden gegeben. In einem Fall wurde ein Polizist getreten, vor einem Lokal kam es zu einer Massenrauferei mit rund 15 Personen.

Gegen 4.00 Uhr gab es vor einem Lokal zunächst eine verbale Auseinandersetzung über ein gestohlenes Mikrofon und in Folge zu einer Rauferei zwischen etwa 15 Personen. Zwei Männer aus den Niederlanden im Alter von 30 und 22 Jahren wurden leicht, ein 28-jähriger Niederländer durch Tritte und Schläge gegen den Kopf schwer verletzt. Alle mussten in das LKH Villach eingeliefert werden.

Nach Ermittlungen konnten zwei Männer aus Belgien im Alter von 24 und 26 Jahren, die vor dem Eintreffen der Beamten den Ort bereits verlassen hatten, als weitere Beteiligte des Raufhandels und Beschuldigte der Körperverletzung ausgeforscht werden. Alle Beteiligten werden der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.

Polizisten gegen Bein getreten

Um 1.15 Uhr schlug ein 44-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach-Land, im Bereich des Karawankenplatzes in Velden, mit seinen Fäusten mehrmals auf das Fahrzeugdach des abgestellten Pkws eines 22-jährigen Deutschen. Als die daraufhin verständigten Polizeikräfte eintrafen, war der 44-jährige weiterhin aggressiv und versuchte, mehrmals auf den Fahrzeugbesitzer und auch Passanten loszugehen.

Als die Beamten ihn daran hinderten, wehrte er sich massiv und trat gegen den Oberschenkel eines Beamten. Aufgrund seines Verhaltens wurde der Mann vorübergehend festgenommen. Die einschreitenden Polizisten wurden nicht verletzt. Am Pkw entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Der Mann wird angezeigt.

