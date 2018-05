Wieder Schiffsfriede am Weißensee

Am Weißensee haben sich die beiden Schifffahrtsunternehmen nach langem Streit geeinigt und ihre Fahrpläne aufeinander abgestimmt. 85 Jahre lang arbeitete man friedlich miteinander, bis einer der beiden ein neues Schiff kaufte.

Am Schiff „Alpenperle“ entzündete sich ein Streit, der 85 friedliche gemeinsame Jahre der beiden Unternehmen vorerst beendete - mehr dazu in Streit um Anlegesteg am Weißensee (kaernten.ORF.at; 11.6.2017). Die Familien Müller und Winkler stritten zuletzt auch um Anlegerecht an einem Steg, der Fall landete vor Gericht, Familie Winkler durfte am Steg von Familie Müller am Ostufer nicht mehr anlegen.

ORF

Gemeinsames Ticket für alle Schiffe

Durch die Fehde gab es zum Leidwesen der Touristiker keinen gemeinsamen Fahrplan mehr, die Gäste waren verwirrt. Wie Familie Müller am Dienstag dem ORF bestätigte, ist der Streit nun beendet. Die Schifffahrt am Weißensee startet am kommenden Samstag den Vollbetrieb. Bis Ende Oktober gibt es wieder einen gemeinsamen Fahrplan beider Familien mit einem gemeinsamen Ticket. Jedes Schiff darf an jedem Steg anlegen. Darauf habe man sich vertraglich auf mehrere Jahre geeinigt.

