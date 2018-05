Betrunkener schlug nach Streit Türglas ein

Am Montagabend ist ein Paar in Klagenfurt in der gemeinsamen Wohnung in Streit geraten. Der Mann wurde handgreiflich, seine Lebensgefährtin flüchtete zu einer Freundin. Bei deren Haustür schlug der Betrunkene die Verglasung der Haustür ein.

Der 26-jährige in Klagenfurt lebende Rumäne stritt gegen 22.20 Uhr mit seiner 34-jährigen österreichischen Lebensgefährtin. Dabei kam es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung, bei der es laut Polizei keine Verletzungen gab. Die 34-Jährige verließ die Wohnung und fuhr zu einer Freundin. Der alkoholisierte Mann folgte ihr mit seinem Wagen und forderte dort an der Wohnungstür lautstark Einlass.

Verglasgung mit Radkreuz eingeschlagen

Nachdem ihm dieser verwehrt blieb, holte er aus seinem Wagen ein Radkreuz und schlug die Verglasung der Eingangstür ein. Die entstandene Öffnung war aber zu klein, er konnte nicht ins Haus. Die herbeigerufenen Polizeibeamten machten einen Alkotest, der eine Alkoholisierung ergab. Der Führerschein wurde dem Mann abgenommen und ein Betretungsverbot für die gemeinsame Wohnung ausgesprochen. Der 26-Jährige wird angezeigt.