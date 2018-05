Erster landesweiter Radverleih startet

Am 1. Mai startet Kärntens erster landesweiter Fahrradverleih. Räder vom Kinderrad bis zum E-Bike stehen an 50 Standorten zur Verfügung. Kärnten will damit neue Impulse für den Radtourismus setzen.

Die Verleih- und Rückgabestellen befinden sich meist bei Tourismusinfostellen, die auch am Wochenende geöffnet sind. Die Rückgabestelle muss nicht ident mit der Ausgabestelle sein. So kann man zum Beispiel mit dem Rad einen Ausflug machen, das Rad abgeben und mit Schiff oder Zug zurück fahren.

Das System wurde vom Radbeauftragten der Kärnten Werbung, Peter „Paco“ Wrolich, gemeinsam mit einer Radverleih-Firma ausgearbeitet: „Die Idee war, dass wir viele bestehende Systeme vereint haben. Wir sind die erste Region in Österreich, die so etwas anbietet. Sogar in Mitteleuropa gibt es kaum vergleichbare Projekte.“ Wrolich geht davon aus, dass der Verleih ein Meilenstein für den Kärntner Tourismus sein werde.

Vorabbuchungen möglich

1.000 neue Räder, darunter viele E-Bikes, aber auch Anhänger und Mountainbikes, brachte der Radverleih Papin dafür nach Kärnten. Das Unternehmen mit Stammsitz in Südtirol ist schon lange im Radtourismus tätig. Für ein E-bike zahlt man pro Tag 39 Euro, ein normales Citybike bekommt man für 16 Euro. Mit der Kärnten Card bekommt man Ermäßigungen, Räder können auch vorab online gebucht werden.

„Enormes Wachstumspotenzial“

Die Zentrale in Kärnten steht in Villach, in den Aufbau und in die Logistik des kärntenweiten Radverleihs investierte der Geschäftsführer nach eigenen Angaben eine Million Euro. Geschäftsführer Karl Schmidhofer sagte, wichtig für die Zukunft seine Mountainbikes und E-Bikes: „Ich glaube nicht, dass sich jeder gleich eines kauft, das kostet doch ein schönes Geld. Da ist das Mieten oft erst bequemer. Gäste müssen ihre Räder auch nicht in den Urlaub mitnehmen.“ Das habe enormes Wachstumspotenzial, so Schmidhofer.

