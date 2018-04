Paragleiter rettet sich in Baumkrone

Zu einer gefährlichen Notlandung eines Paragleiters ist es am Wochenende in Greifenburg gekommen. Der 29-jährige Pilot geriet in Flugnot und rettete sich in eine Baumkrone in 20 Meter Höhe. Von dort konnte er unverletzt zu Boden klettern.

Gestartet war der 29-jährige Paragleiter aus Deutschland auf der Emberger Alm in der Gemeinde Berg im Drautal. Nach dem er in Richtung Steinfeld einen Rundflug absolviert hatte, wollte der Pilot beim Badesee in Greifenburg landen. Plötzlich spürt er aber, dass er dazu zu wenig Thermik hatte. Er entschied sich zu einer Notlandung - aber nicht auf dem Boden, sondern auf einem 20 Meter hohen Birkenbaum. Denn nach der Einschätzung des Deutschen war dies die einzige, sichere Landungsmöglichkeit.

Pilot kletterte selbst vom Baum

Bei der Notlandung verfing sich der Paragleitschirm in den Ästen des Baumes. Der Deutsche befreite sich und stieg selbständig und unverletzt vom Baum ab. Die Notlandung wurde von einem Augenzeugen beobachtet, dieser alarmierte die Einsatzkräfte. Der 29-Jährige wurde von den Rettungskräften untersucht - mit dem Ergebnis, dass der Pilot die Notlandung vollkommen unverletzt überstanden hatte. Das Fluggerät wurde von der Bergrettung Oberes Drautal vom Baum geholt.