Unfallrisiko steigt im Mai stark an

Im Mai steigt die Zahl der Verkehrsunfälle, und zwar in Kärnten um bis zu 62 Prozent, warnt der Verkehrsclub Österreich (VCÖ). Der Grund: Im Mai sind deutlich mehr Motorräder unterwegs und der Ausflugsverkehr nimmt zu.

In den vergangenen fünf Jahren passierten in Kärnten im Mai um 62 Prozent mehr Verkehrsunfälle als im Monatsschnitt zwischen Jänner und April, zeigt eine VCÖ-Analyse. Die Zahl der Verletzten war um 60 Prozent höher als im Schnitt der Monate davor, die Zahl der Verkehrstoten war um 64 Prozent höher.

Im Vorjahr wurden in Kärnten allein im Mai 342 Menschen bei Verkehrsunfällen verletzt, drei Personen kamen ums Leben. Der Frühlingsbeginn lockt Motorrad- und Autofahrer zu Ausflügen. „Jetzt beginnt der Mai und dieser war in den vergangenen Jahren leider auch ein starker Unfallmonat“, sagte VCÖ-Sprecher Christian Gratzer.

Hohes Tempo und Unachtsamkeit häufig Ursache

Bei schweren Verkehrsunfällen sind zu hohes Tempo, Unachtsamkeit und Ablenkung die Hauptunfallursachen. Die VCÖ-Tipps für sicheres Fahren: Aufmerksam, rücksichtsvoll und vorausschauend fahren, Tempolimits einhalten sowie nicht nur die Devise „Don’t drink and drive“, sondern auch „Don’t phone and drive“ beherzigen. „Wer beim Autolenken mit dem Handy telefoniert, reagiert ähnlich schlecht und langsam wie ein Alkolenker mit 0,8 Promille“, so VCÖ-Sprecher Gratzer.

Zwei tödliche Motorradunfälle

Erst am Wochenende war es in Kärnten zu einem schweren Motorradunfall gekommen. Auf der Katschbergstraße (B99) krachte ein 49-jähriger Motorradfahrer gegen die Leitschiene, das Fahrzeug wurde in den Lieserfluss geschleudert, der 49-Jährige konnte nur noch tot geborgen werden - mehr dazu in Motorradfahrer tot aus Lieser geborgen. Nur vier Tage zuvor verunglückte ein 32-jähriger Villacher tödlich mit seinem Motorrad. Der Mann geriet auf der regennassen Fahrbahn mit seinem Fahrzeug ins Schleudern und wurde über die Leitschiene geschleudert - mehr dazu in Tödlicher Motorradunfall im Regen.