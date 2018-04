Autofrei rund um den Wörthersee

Am Sonntag ab 10.00 Uhr heißt es wieder „Autofrei rund um den Wörthersee“. Die Veranstalter rechnen mit 50.000 Sportbegeisterten, die mit ihren Fahrrädern oder Rollschuhen rund um den See unterwegs sein werden.

Was vor 22 Jahren mit ein paar hundert Radfahrern begonnen hat, ist mittlerweile zur fixen Größe im Veranstaltungskalender rund um den Wörthersee geworden. Denn mehr als 50.000 Radfahrer werden am Sonntag erwartet, die von Minimundus aus über das Südufer bis nach Velden und dann über Pörtschach wieder zurück nach Klagenfurt unterwegs sein werden. Im Uhrzeigersinn also - darauf legt Veranstalter Marin Widrich großen Wert und auch die Polizei wird das ihre dazu beitragen, dass die Veranstaltung unfallfrei über die Bühne geht.

ORF/Mursteiner

Autofahrer erwartet „Null-Toleranz“ der Polizei

Es heißt also Null-Toleranz für Autofahrer an diesem Tag. Offizieller Start ist bei Minimundus. Ebenso traditionell wird auch die Fahrrädersegnung wieder durchgeführt werden, so Veranstalter Marin Widrich: "Es hat uns die letzten 21 Jahre geholfen, relativ unfallfrei und auch vom Wetter gut über die Bühne zu bringen. An diesem Konzept halten wir fest. Der Landeshauptmann wird wieder den Start machen. Wir haben auch Musik.“

Gastronomie freut sich auf durstige Radler

Der autofreie Tag habe sich längst auch in den anderen Orten rund um den Wörthersee zu einem ersten Höhepunkt der Saison entwickelt: "Es gibt mittlerweile kaum mehr ein Eck, wo nicht irgendwo an der Strecke eine Hüpfburg aufgestellt wird, und wo es Gastronomie gibt. Aufgrund der großen Teilnehmerzahl bekommt man etwa um 10.30 Uhr in Reifnitz auf der GTI-Wiese kaum noch einen Platz zum Sitzen. Das Ganze zieht sich rund um den See und ist für die Gastronomie mittlerweile ein wertvoller Tag.“

Wörthersee-Schiffahrt macht Müde munter

Ein Fest für die ganze Familie soll es werden. Für jene, die nicht die ganze Runde absolvieren können, stehen die Schiffe der Wörtherseeschiffahrt bereit, es ist auch eine Attraktion für Kinder: "Wenn jemand mit Fünf- oder Sechsjährigen unterwegs ist und nur einen Teil der Strecke fährt, dann können sie den Rest vom Schiff aus gut genießen.“

Bis 17.00 Uhr also wird es kein Auto auf den Straßen rund um den Wörthersee geben – für alle anderen ist es eine einmalige Gelegenheit, gemeinsam mit den tausenden Radfahrern die Ruhe zu genießen.