Grüne stellen sich auf Parteitag neu auf

Wie geht es mit den Kärntner Grünen weiter? Am Samstag will sich die Partei bei ihrer Landesversammlung neu aufstellen und einen Nachfolger für Rolf Holub als Parteisprecher wählen. Diskutiert wird unter Ausschluß der Öffentlichkeit.

Der Parteitag hat kurz vor 10.00 Uhr in Klagenfurt begonnen. „Nur für Mitglieder“ steht auf dem Plakat vor dem Sitzungssaal, in dem sich die Grüne Basis am Samstag versammelt. Medienvertreter sind - bei den sonst so auf Transparenz bedachten Grünen - unerwünscht. Offen und ohne Zuhörer von außen will die Partei ihre Situation diskutieren.

Grüne vor Sitzungsbeginn wortkarg

Wir fragen einige Mitglieder vor Beginn, mit welcher Erwartung sie zu dieser Landesversammlung kommen? "Ich denke es wird eine richtungsweisende Entscheidung sein, wie es mit den Grünen in Kärnten weitergeht“, heißt es vom Grünen Klagenfurter Stadtrat Frank Frey. Und: Es werde die Grünen in Kärnten weiter geben. Fragen dazu, wie es – organisatorisch und finanziell - „weitergehen“ könne sind vor Sitzungsbeginn aber vergebens.

Gesamte Parteispitze tritt zurück

Im Vorfeld bestätigte der bisherige Parteisprecher Rolf Holub, dass der alte Vorstand geschlossen zurücktreten werde. Gewählt werde der neue Vorstand, ein neuer Landessprecher oder eine Landessprecherin. Wie viele Kandidaten oder Kandidatinnen es für diesen Posten gibt, ist derzeit nicht bekannt.

Ob Köchl Parteisprecher wird?

Einer, der als möglicher neuer Grüner Spitzenmann gehandelt wird, ist der frühere Nationalratsabgeordnete Mathias Köchl. Ob er Parteisprecher wird? „Das werden wir alles diskutieren.“ Er wäre „zum jetzigen Zeitpunkt“ aber nicht bereit dazu, so Köchl.

Pappitsch: „Beneide Führungsgremium nicht“

Der Grüne-Gemeinderat Harald Pappitsch aus Pörtschach sagt zur jetzigen Situation: "Es ist keine einfache Aufgabe, ich beneide jene, die heute ins Führungsgremium gewählt werden sollen, nicht - dass sie mit dem wenigen Geld und den Möglichkeiten, die sich jetzt anbieten, sehr schwer wird.“

Grüne wollen 500.000 Euro behalten

Am Samstag steht auch ein Kassensturz auf dem Programm. Denn die Grünen verlieren mit ihrem Sitz in der Landesregierung und dem Landtagsklub auch Partei-und Klubförderung, also die finanzielle Basis. 500.000 Euro liegen noch in der Kasse, Klubförderung, die die Grünen noch nicht verbraucht haben, aber jetzt vom Land zurückgefordert werden - was von den Grünen wiederum rechtlich bezweifelt wird, sie wollen daher erst ein Gutachten erstellen lassen. Diskutieren und abstimmen wollen die Grünen bis zum späten Nachmittag.