Brrrrrr! Bäder öffnen mit „Eiswasser“

Beim Blick auf die aktuellen Wassertemperaturen kommt nicht wirklich Badestimmung auf. Die frühsommerlichen Temperaturen bringen die Pläne einiger Bäderbetreiber trotzdem gehörig durcheinander - einige öffnen schon.

Normalerweise ist der 1. Mai jener Tag, an dem die Bädersaison offiziell beginnt. Die Wassertemperaturen sind alles andere als sommerlich zu nennen, die kältesten Seen in Kärnten sind derzeit Weißensee, Brennsee und Afritzer See mit 13 Grad, die wärmsten - unter Anführungszeichen - der Gösselsdorfer See und der Längsee mit 17 Grad. Soweit zur Ausgangslage.

Pixabay

Vor zwei Jahren gab es 30 Zentimeter Neuschnee

Dass an diesem Wochenende bereits frühsommerliche 25 Grad erwartet werden, hat alle Bäderbetreiber überrascht, zur Erinnerung: Vor zwei Jahren hatten wir an diesem Wochenende in Kärnten einen Wintereinbruch mit 30 Zentimeter Neuschnee und mehr.

Pixabay

Stellvertretend für viele spricht Gerti Pialowas-Kegly, die das Strandbad in Keutschach betreibt. Die Gäste könnten schon ab Samstag hinein, es müssten aber noch die Liegewiese und die Empfangshalle hergerichtet werden. Auch sie sei vom ursprünglich geplanten Saisonsart am 1. Mai ausgegangen: „Man hat einfach Schwierigkeiten, die Angestellten sind darauf eingestellt, dass der Betrieb mit Mai beginnt. Dass es jetzt schon Anfang Mai so schön ist, hätten ich und andere nicht gedacht. Ich werde schauen, dass ich Besuchern Eis, Kaffee und eine Mehlspeise anbieten kann.“

Millstatt lockt mit Badehaus und Strandbad

Wir blicken zum Millstätterse. In Seeboden herrscht noch bedächtige Ruhe, die ersten Betreiber starten hier erst am nächsten Wochenende. Anders in Millstatt, das Badehaus mit beheiztem Außenpool ist ohnehin das ganze Jahr über in Betrieb und in Döbriacher Strandbad Sittlinger blickt man bereits auf das erste gutausgebuchte Wochenende zurück. Auch an diesem Wochenende ist das Strandbad bereits offen, so Betrieber Williband Sittlinger: „Wenn das Wetter schön ist und die Leute an den See drängen, sollte man ihnen die Möglichkeit dazu geben.“

ORF

Großinvestitionen im Klagenfurter Strandbad

Die größten Investitionen wurden heuer im Strandbad Klagenfurt mit 400.000 Euro getätigt. Auch hier beginnt schon am Samstag die Saison. Bäderchef Gerald Knes von den Stadtwerken: "Wir haben groß investiert in die Wasserrutsche, die Rutschelemente sind neu, es gibt auch eine Zeitnehmung. Weiters haben wir die Lautsprecheranlage erneuert, die Notrufsäulen erweitert und wenn man hereinkommt sollte man die neuen Drehkreuze bemerken, die jetzt schneller sein sollten.“

Stadtwerke/Gert Steinthaler KK

Manche warten lieber auf die Mai-Sonne

Zum Ossaichersee: Das Erlebnisbad Sattendorf startet erst am 10. Mai in die Saison. In Ossiach selbst wird das Gemeinde-Erlebnisbad am 2. Mai in Betrieb genommen. Am Faaker See und am Klopeiner See wird der 1. Mai als offizieller erster Saisontag genannt. Rund um den Muttertag - und das wetterabhängig - starten die Gemeindebäder am Längsee und am Gösselsdorfer See. Wem die Wasser- und Außentemperaturen auch dann noch zu frisch sein sollten, für den hat das Hallenbad Klagenfurt bis 17. Juni geöffnet.