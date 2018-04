Grelles Licht soll Alkoholisierte vertreiben

Nach Beschwerden gilt seit Anfang April auf zwei innerstädtischen Plätzen in Klagenfurt ein Alkoholverbot. Ab Mai wird auch ein neues Lichtsystem installiert: Mit zunehmendem Lärm wird das Licht greller und soll so Alkoholisierte vertreiben.

Das Alkoholverbot am Heiligengeistplatz und beim Lendhafen wurde von der Stadt verhängt, weil Passanten und Anrainer über Belästigungen durch alkoholisierte Personen geklagt hatten. Ausgenommen vom Verbot sind Gastronomiebetriebe und Veranstaltungen. Bis Oktober ist das Verbot in der Testphase, Streetworker und Sozialarbeiter begleiten das Projekt - mehr dazu in Klagenfurt testet Alkoholverbot.

ORF/Petra Haas

130 Kontrollgänge gab es dort bisher von Polizei und den Mitarbeitern des Ordnungsamtes. Zu Beginn gab es einige Anzeigen, deren Zahl sei nun aber rückläufig, sagte Bürgermeisterin Maria-Luise Matthiaschitz (SPÖ) am Freitag: „Wir haben die Situation derzeit gut in Griff.“

Dynamisches Licht beim Lendhafen

Ende Oktober soll entschieden werden, ob das Verbot aufrecht bleibt. Geplant sind auch weitere Maßnahmen gegen das Alkoholproblem auf öffentlichen Plätzen. Beim Lendhafen wird es zum Beispiel ab Mai ein neues, dynamisches Lichtsystem geplant. Mit zunehmendem Lärm wird dabei auch das Licht heller geschaltet. In Graz gebe es gute Erfahrungen mit diesem Lichtsystem, so Matthiaschitz: „Die Gruppen lösen sich auf, weil das Licht teils sehr hell und unangenehm wird.“

ORF

Radwege und Laufstrecken heller beleuchtet

In den vergangenen Wochen sind in Klagenfurt auf einer Länge von 3,7 Kilometern, entlang von beliebten Rad- und Laufstrecken, auch neue LED-Lampen angebracht worden. Damit seien diese Bereiche nun auch zu späterer Stunden hell erleuchtet, das sorgt laut FPÖ-Vizebürgermeister Christian Scheider für mehr Sicherheit. Heuer investierte die Stadt bereits 150.000 Euro in neue Beleuchtungssysteme, weitere bauliche Maßnahmen sind geplant.