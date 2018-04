42-Jähriger nach Drogenkonsum gestorben

Ein 42-jähriger Mann ist am 23. April Wolfsberg nach dem Konsum verschiedener Drogen gestorben. Ein Bekannter rief die Rettungskräfte, die aber nicht mehr helfen konnten. Eine Obduktion ergab nun den Tod durch Drogen.

Am Abend des 13. April wurde die Polizei Wolfsberg von der Rettung zu einem unklaren medizinischen Notfall in eine Wohnung in Wolfsberg gerufen. Laut Ermittlungen der Beamten und Angaben des Wohnungsinhabers, einem 23-jährigen Wolfsberger, hatte er gemeinsam mit seinem 42-Jährigen Bekannten aus Wolfsberg im Laufe des Tages Joints und Bier konsumiert.

Verschiedene Suchtgifte konsumiert

In den Abendstunden habe der 23-Jährige für ca. eine Stunde die Wohnung verlassen. Als er zurückkehrte fand er im Wohnzimmer den 42-Jährigen in einem gesundheitlich bedenklichen Zustand vor und verständigte sofort die Rettung. Trotz Reanimationsversuchen durch den Notarzt starb der 42-Jährige noch in der Wohnung. Da die Todesursache vorerst unklar war, wurde eine gerichtsmedizinische Obduktion durchgeführt. Sie ergab als Todesursache eine Intoxikation durch Einnahme verschiedener Suchtgifte. Weitere Ermittlungen laufen. Der 42-Jährige ist bereits der fünft Drogentote heuer in Kärnten.