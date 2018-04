Einbrecher scheiterten an Bankomat

Bei der Raiffeisenbank in Lieserhofen haben sich in der Nacht auf Freitag unbekannte Täter am Bankomat zu schaffen gemacht, sie konnten ihn aber nicht aufbrechen. Im Vorjahr waren drei Täter „erfolgreicher“, 2016 wurde die Bank überfallen.

Der Einbruch fand laut Polizei gegen Mitternacht statt, angezeigt wurde er aber erst Freitagfrüh. Der Alarm wurde nicht ausgelöst, weil die Geldkassette nicht berührt wurde. Sie wurden aber von der Überwachungskamera gefilmt. Die beiden Maskierten schoben die Tür zur Bank auf und versuchten dann, den Bankomattresor mit einem Meißel aufzustemmen. Da es sich aber um ein sehr neues Gerät handelt, scheiterten sie. Sie dürften daraufhin über die nahe Autobahn geflüchtet sein.

Die Spurensicherung beendete ihre Arbeit gegen Mittag, Überwachungsbilder sollen veröffentlicht werden.

Bankomatknacker 2017 geschnappt

Im Sommer 2017 knackten mehrere Täter den Bankomaten in Lieserhofen und stahlen die Kassenladen. Ihre Spuren vernichteten sie mit Chemikalien. Sie Polizei verdächtigte die moldawische Bande, für mehrere aufgebrochene Bankomaten verantwortlich zu sein - mehr dazu in Vierköpfige Bankomatenbande festgenommen (kaernten.OR.at; 2.7.2017). Sie wurden wenig später verurteilt - mehr dazu in Bankomatknacker zu einem Jahr Haft verurteilt.

Raubüberfall ein Jahr zuvor

Ein Jahr zuvor, am 7. Dezember 2016, wurde dieselbe Bank von einem bewaffneten Täter überfallen. Der Räuber konnte dank der Überwachungskamera und DNA-Spuren geschnappt werden - mehr dazu inLieserhofen-Bankräuber ausgeforscht. Der damals 23-jährige Pole wurde zu 7,5 Jahren Haft verurteilt. Als Motiv gab er hohe Schulden an. Mit einem Teil der 25.000 Euro Beute bezahlte er einige davon - mehr dazu in Mehrere Jahre Haft für Räuber.