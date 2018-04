Neuer Großtrafo: Bessere Windenergie-Nutzung

Das Umspannwerk Obersielach bei Völkermarkt ist eines der größten in Österreich. Am Donnerstag wurde ein neuer Großtransformator angeschlossen, er verbessert auch die Nutzung klimafreundlicher Windenergie.

Das Umspannwerk Obersielach bei Völkermarkt ist der wichtigste Stromknotenpunkt in Kärnten und eines der größten Umspannwerke Österreichs, es ist Teil der Austrian Power Grade (APG), die ein bundesweites Stromnetz betreibt. Von Obersielach aus wird auch das Netz der Kelag gespeist und damit der Großteil der Kärntner Haushalte versorgt.

APG

Rund ein halbes Jahr dauerten die Aufbau- und Installationsarbeiten für die neue, 800 Tonnen schwere Transformatoranlage. In Summe investiert die APG bis zum Herbst 2019 rund 38 Mio. Euro in den Standort Völkermarkt.

Bessere Verbindung zwischen Windkraftwerken

Der neue Trafo soll für Kärnten eine höhere Ausfallsicherheit bringen und er verbessert die Verbindung zwischen den Windkraftwerken in Ostösterreich und den Speicherkraftwerken in Malta und Reißeck.

ORF

Überschüssiger Windstrom, der nicht vor Ort verbraucht wird, kann so zu den „Grünen Batterien“, den Speicherkraftwerken in den Alpen transportiert und dort gespeichert werden. Bei Bedarf kann der Strom dann wieder von den Speicherkraftwerken abgerufen werden. Der neue Transformator verstärkt diese Verbindung und verbessert so die Nutzung klimafreundlicher Windenergie.

ORF

Monatelange Funktionstest

„Die Inbetriebnahme eines Großtransformators ist eine komplexe Angelegenheit und wird lange vorbereitet“, sagte Projektleiter Wolfgang Ranninger. Umfangreiche Funktionstests gingen in den letzten Monaten der Inbetriebnahme voraus. „Der sichere Betrieb muss von der ersten Sekunde an gewährleistet sein“, so Ranninger.

ORF

Mit Energie des Kraftwerks Edling fuhr der Transformator am Donnerstag schrittweise bis zur Nennspannung von 220.000 Volt hoch, erst dann wurde er an das eigentliche Netz geschaltet. Die Mitarbeiter mussten dabei die Mess-Sensoren genau beobachten, auch die Feuerwehr stand für alle Eventualitäten bereit.