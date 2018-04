„Staatsanwalt“ war Trickbetrüger

Zum zweiten Mal ist eine Klagenfurter Pensionistin Opfer eines Betrügers geworden. Diesmal gab sich der Mann als Staatsanwalt aus. Um den ersten Fall aufzuklären, brauche er Geld, gab er an. Insgesamt überwies ihm die 80-Jährige 60.000 Euro - ihr gesamtes Vermögen.

Bereits im April des Vorjahres wurde die 80-jährige Klagenfurterin zum ersten Mal Opfer des Trickbetrügers. Die Polizei vermutet, dass der Mann die Pensionistin nun erneut betrog. Seit Oktober des letzten Jahres wurde die Frau immer wieder von einem ihr unbekannten Mann telefonisch kontaktiert. Dieser gab sich als „Staatsanwalt für Betrugsangelegenheiten“ aus. Der Mann gab an, er sei für ganz Europa zuständig und ermittle in ihrem Betrugsfall vom April. Um den ersten Fall aufklären zu können, brauche er von ihr Geld für Rechtsanwaltskosten und Überweisungsgebühren.

Gesamtes Vermögen an Betrüger überwiesen

Die Frau glaubte dem Mann und ließ sich in insgesamt elf Telefonaten dazu überreden, mehrmals Geld auf Konten in der Türkei einzuzahlen. Dabei gab der Betrüger verschiedene Kontonamen und Kontonummern an. Auch das machte die gutgläubige Frau nicht stutzig. Elf Mal überwies sie Geldbeträge, insgesamt fast 60.000 Euro. Erst am Mittwoch rief der Mann erneut an, diesmal wurde die Pensionistin stutzig, außerdem hatte sie kein Geld mehr, dass sie dem Betrüger überweisen konnte. Sie zeigte den Fall bei der Polizei an, die Ermittlungen laufen.

