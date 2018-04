Prozess wegen Hitlergrußes bei Gedenktreffen

Am Donnerstag steht ein 69-jähriger Kroate wegen des Verdachts der Wiederbetätigung vor dem Klagenfurter Landesgericht. Im Rahmen der umstrittenen kroatischen Gedenkfeier auf dem Loibacher Feld soll er den Hitlergruß gezeigt haben.

Die alljährliche Gedenkfeier für die kroatischen Opfer der kommunistischen Partisanen am Ende des Zweiten Weltkriegs bei Bleiburg ist in Österreich, aber auch in Kroatien umstritten. Die Vorwürfe lauten, es sei das größte faschistische Treffen Europas geworden, für heuer werden erstmals Gegendemonstrationen angekündigt - mehr dazu in Gedenkfeier: Erstmals Gegendemos angemeldet.

ORF/Peter Matha

„Hitler war ein guter Mann“

Die Feier vom Vorjahr hat in diesem Zusammenhang am Donnerstag ein gerichtliches Nachspiel. Angeklagt ist ein Kroate, dem vorgeworfen wird, sich im Rahmen des Treffens im nationalsozialistischen Sinne wiederbetätigt zu haben.

ORF

Bei der Gedenkfeier soll er laut Anklage auf dem Friedhof dreimal seinen rechten Arm mit ausgestreckten aneinanderliegenden Fingern zum Hitlergruß erhoben haben. In einem in ORF2 ausgestrahlten Interview soll er zudem angegeben haben - so wird er in der Anklageschrift zitiert -, „dass wir 25 Jahre gebraucht haben, um einzusehen, dass Hitler ein kluger Mann war, der einfach Ordnung schaffen wollte“.

Vor Gericht wies der Angeklagte die Vorwürfe zurück. Sein Anwalt sagte, er habe nicht den Hitlergruß, sondern einen alten kroatischen Gruß gezeigt.

