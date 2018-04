Drei Hundewelpen vermutlich gestohlen

Aus einer Garage in Afritz sind drei Hundewelpen vermutlich gestohlen worden. Nach einer Suchaktion riefen die Besitzer die Polizei. Die Welpen waren zuvor auf einer Internetplattform inseriert gewesen.

Bisher unbekannte Täter stahlen in der Nacht zum Mittwoch aus der Garage eines Wohnhauses in der Gemeinde Afritz drei Mischlingswelpen. Die Tiere sind acht Wochen alt. Die Besitzerin, eine 22-jährige Frau aus dem Bezirk Villach, hatte die Hunde auf einer Online Plattform zum Verkauf ab Anfang Mai inseriert.

Privat

Die Hunde übernachten in der offenen Garage und kommen tagsüber ins Haus, doch am Mittwoch seien die drei Kleinen auf einmal verschwunden gewesen. Laut den Besitzern sei die Hündin, die nur diese drei Welpen hatte, in der Früh sehr lethargisch gewesen. Als eine Suche im nahe gelegenen Wald kein Ergebnis brachte, riefen die Besitzer die Polizei. Die Hündin ist laut Polizei sehr gutmütig und gehe auch auf Fremde zu. Sie hätte aber sicher Laut gegeben, wenn sich etwa ein Fuchs ihren Welpen genähert hätte. Hinweise an die Polizei werden erbeten.