Ironman seit 20 Jahren in Klagenfurt

Der Ironman Austria am Wörthersee feiert heuer sein 20-jähriges Jubiläum. Seit 1998 absolvierten tausende Athletinnen und Athleten die 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer auf dem Rad und den abschließenden Marathon. Die Laufstrecke wird heuer verändert.

Am 1. Juli werden sich wieder rund 3.000 Sportler in den Wörthersee stürzen und den Ironman Austria in Angriff nehmen. Im Jubiläumsjahr wird es eine Änderung in der Marathonstrecke geben, um die Ostbucht und insbesondere die Metnitzwiese zu entlasten. Ironman-Veranstalter Erwin Dokter kann dem aber einiges abgewinnen und sagte, man habe Erneuerungen, die sich beim Rennen positiv auswirken werden: „Wir laufen bei jeder Runde am Zielgelände vorbei, direkt bei der Finish-Line. Das macht das Rennen für die Zuschauer attraktiver, wenn die Athleten viermal vorbeilaufen.“

APA/Gert Steinthaler

Ältester Teilnehmer ist 85

Für den Ironman Austria meldeten sich heuer wieder Sportler aus aller Welt an, der älteste im Starterfeld ist 85 Jahre alt. Das Sportevent am Wörthersee war heuer sogar der am schnellsten ausverkaufte Ironman in Europa. Für Sportreferent Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) ist der Bewerb aus Kärnten nicht mehr wegzudenken. „Das ist ein Markenzeichen für Kärnten geworden, auch für das, was dahintersteht, Naturarena, alle Sportarten ausüben zu können.“ Es gebe eine großartige österreichische Mannschaft, der Triathlon sei aber auch eine Herausforderung für Hobbysportler.

40.000 Nächtigungen für Klagenfurt

Die Attraktivität der Veranstaltung schlägt sich jedes Jahr auch wieder in der touristischen Wertschöpfung nieder, so Helmuth Micheler, Leiter des Tourismusverbandes Klagenfurt am Wörthersee. 40.000 Nächtigungen lukriere man durch den Ironman. 30.000 während der Veranstaltung und 10.000 schon im Vorfeld, weil die Athleten zum Trainieren früher anreisen, so Micheler.

Hochkarätige Namen unter Teilnehmern

Das Starterfeld unter den Profis kann mit hochkarätigen Namen aufwarten. Bei den Herren gehen der Brite David McNamee (3. Rang Ironman World Championship 2017 Hawaii) bzw. der US-Amerikaner Andy Potts (Siebenfacher Ironman Sieger, 7. Rang Ironman World Championship 2017 Hawaii, Olympiateilnehmer) an den Start.

Bei den Damen wird ein Duell zwischen der Deutschen Mareen Hufe (11. Rang IRONMAN World Championship 2017 Hawaii) und der zweifachen Ironman Austria Kärnten Siegerin Eva Wutti (2015, 2017), sie hält die drittschnellste Ironman Zeit, erwartet. „Wenn ich Marino Vanhoenackers Rekord von acht Siegen einstellen möchte, muss ich noch sechsmal gewinnen," rechnete die Kärntnerin vor. Die Kärntnerin Marlies Penker geht mit Startnummer 72 zum 19 Mal an den Start. „Ich bin nicht die flotteste, aber fröhlichste Athletin“, gab sie bekannt.

Spannend kann auch das Duell zwischen dem Tiroler Thomas Steger und dem Vorarlberger Paul Reitmayr aus Sicht Österreichs werden. Steger, Staatsmeister auf der Triathlon-Mitteldistanz 2015, gibt sein Debüt über die Langdistanz. Reitmayr gibt nach seiner schweren Verletzung 2017 ein Comeback. Er hielt 2016 bei seinem Langdistanz- Debüt (Rang Sechs, Vizestaatsmeister) lange mit Seriensieger Marino Vanhoenacker mit.

Link: