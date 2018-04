Spiel Bayern gegen St. Germain findet statt

Der ÖFB erteilt eine einmalige Ausnahmegenehmigung für das Freundschaftsspiel FC Bayern München gegen Paris St. Germain am 21. Juli 2018 im Wörthersee Stadion Klagenfurt. Der Termin wackelte, weil an diesem Tag die erste Runde im ÖFB-Cup stattfindet.

Der Spieltermin kollidiert mit dem Hauptspieltag der 1. Runde des UNIQA ÖFB-Cup 2018/19, damit seien gemäß Regularien an diesem Tag keine internationalen Freundschaftsspiele möglich, so der ÖFB am Mittwoch in einer Aussendung. In einer Arbeitssitzung aller Beteiligten wurde ein Szenario erarbeitet, wie dieses Spiel im Sinne des Fußballs dennoch zur Austragung kommen könne.

Gemeinsame Entscheidung macht Ausnahme möglich

Dieses wurde daraufhin mit allen betroffenen Kärntner Vereinen sowie den Partnern und Rechtehaltern am ÖFB-Cup besprochen und von diesen freigegeben. Bernhard Neuhold, Geschäftsführer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH, sagte, natürlich müsse der ÖFB die Interessen seiner Vertragspartner vertreten und bestehende Regulative schützen. „Es war und ist uns als ÖFB aber immer ein Anliegen, Fußballfans attraktive Spiele in Österreich zu bieten.“ Er dankt den TV-Partnern und Sponsoren sowie dem Fußballverband mit seinen Vereinen, dass diese Ausnahme möglich sei.

„Wir sind sehr glücklich, dass nach intensiven Gesprächen und nach Freigabe aller Betroffenen eine Lösung im Sinne des Fußballs gefunden werden konnte“, so ÖFB-Generalsekretär Dr. Thomas Hollerer.

