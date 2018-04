Waldbrand durch aufgehäuftes Astwerk

Am Dienstagabend hat ein Waldstück in Ledenitzen am Faaker See zu brennen begonnen. Ursache waren vermutlich aufeinander gehäufte Äste nach Schlägerungsarbeiten. 67 Feuerwehren waren im Einsatz, rund 1.000 Quadratmeter Waldfläche waren betroffen.

Im unteren Bereich des Waldstückes waren von den vorjährigen Holzschlägerungsarbeiten angehäuft worden. Der Brand begann aus unbekannter Ursache in einer solchen Astanhäufung und breitete sich auf ca. 1.000 Quadratmeter der Waldfläche aus.

Es standen 67 Feuerwehrleute der FF Ledenitzen, St. Jakob/Ros., Faak am See, Latschach und Gödersdorf im Einsatz. Um 20.45 Uhr konnte Brand Aus gegeben werden. Personen waren durch den Brand nicht in Gefahr.