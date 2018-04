Frau verbrannte sich beim Speckräuchern

Eine 48 Jahre alte Frau aus Moosburg hat sich beim Speckräuchern verletzt. Beim Versuch den Speck aus dem Räucherschrank zu nehmen erlitt sie Verletzungen an der Hand. Sie wurde von der Rettung ins Krankenhaus gebracht

Die Frau räucherte in einem Nebengebäude ihres Anwesens rund 40 Kilogramm Speck. Als ein Stück Speck in die Räucherschale fiel, öffnete sie den Räucherschrank.

FF Moosburg

Mit Verbrennungen ins Krankenhaus

Daraufhin schlugen ihr sofort Flammen entgegen. Dennoch versuchte sie das Stück Speck aus dem Räucherschrank zu nehmen. Dabei erlitt sie Verbrennungen an der Hand. Sie musste mit der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht werden. Die Flammen griffen ebenso auf das Inventar über. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand jedoch rasch löschen. Dennoch entstand am Nebengebäude erheblicher Sachschaden. Die Freiwilligen Feuerwehren Moosburg und Radweg standen mit insgesamt 15 Kräften im Einsatz.